محمد فريد.. مولده على مسرح نجيب الريحانى واكتشفه الفنان عبد الله فرغلى

MENAFN - Youm7) بدأ محمد فريد شغفه بالتمثيل فى سن صغيرة، خلال دراسته فى مدرسة بني سويف الثانوية، وكان مدرس اللغة الفرنسية الفنان عبد الله فرغلى، الذى شاهد محمد فريد فى بعض الحفلات، فطلبه ليشارك فى مسرحية بعنوان "30 يوم فى السجن" لنجيب الريحانى.

أسكن عبد الله فرغلى دور "مريم" للفنان محمد فريد، ذلك الدور الذى جسدته الفنانة فيكتوريا حبيقة فى مسرح نجيب الريحانى، وبالفعل ارتدى فريد ملابس الخادمة مريم وجسد دور امرأة فى تلك المسرحية.

ذكر الفنان محمد فريد في أحد لقاءاته عن كواليس أول عمل فني له، وقال: "خضتي الأولى من الكاميرا كانت في فيلم السقا مات.. عندما كنت أدرس في المعهد كان يُدرس لنا صلاح أبو سيف وطلب مني أن أذهب له استوديو الأهرام وقال لي ستقدم دور الرجل الذي يعمل في المسمط الخاص بتحية كاريوكا.. دي الخضة الأولى للكاميرا وأمام الفنانين والممثلين الكبار".

واستعان المخرج إسماعيل عبد الحافظ بالفنان محمد فريد فى أغلب أعماله لما يتمتع به من موهبة العزف على الآلات الموسيقية، مثل العود والناي والطبلة وغيرها، فرشحه لدور صبي العالمة "سماسم".

فى مسلسل الشهد والدموع لم يكن دور الفنان محمد فريد مكتوبا على الورق، ذلك الشاب البورسعيدى المهاجر من المدينة الباسلة بعد عام 1956، لكن إيمان الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة بموهبته أضاف تلك الشخصية للعمل.

من المواقف المضحكة التي رواها نمحمد فريد فى كواليس أعماله، حين كان يصور فيلم "حب فى الزنزانة" بطولة النجمين عادل إمام وسعاد حسنى، وكان يؤدى دور "زبال" فمر مأمور السجن فوجده يجمع القمامة فهم ليوبخه ويسأله عن سبب دخوله السجن، فتوقف التصوير وأخبره أنه ممثل وليس زبال فى الحقيقة.

وتقام صلاة الجنازة على الفنان القدير محمد فريد الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة؛ إذ عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.