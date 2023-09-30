شادي سرور: مشروع مدينة الفنون والثقافة عظيم وعلى المبدعين أن يساهموا بإبداعاتهم

(MENAFN
- Youm7) قال الفنان شادي سرور،
مدير مركز الهناجر للفنون إن فكرة إنشاء مسارح جديدة في مصر هو أكبر رد على من يقولوا أن المسرح قد انتهى، ودليل على اهتمام الدولة بالفن والمسرح، فدائمًا من لديه عجز هو من يقوم بالشكوى فالآن الأماكن موجودة سواء بقصور الثقافة التي تمتلئ بالمسارح في كل أنحاء الجمهورية أو في مسارح الدولة، فهناك حالة من النماء الفني والمسرحي والثقافي.
وتابع سرور: العاصمة الإدارية هي مشروع عظيم وأهم ما فيه هو البعد عن العاصمة القاهرة، بسبب التكدس الذي يحدث فيها ، ففكرة إنشاء مدينة للفنون والثقافة
بالعاصمة الإدارية شيء عظيم وعلي المبدعين أن يساهموا بإبداعاتهم ويقدموا أعمال فنية تليق بما يحدث.
جدير بالذكر أن مخرج العرض شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون قدم من قبل عددًا من الأعمال المسرحية مخرجًا وممثلاً، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وتولي من قبل إدارة مسرح الشباب ثم الطليعة، ومن أعماله المسرحية (المحروس والمحروسة) التي قام بإخراجها وقام ببطولتها سوسن بدر وأحمد راتب ولقاء سويدان، كما خاض أيضًا تجربة التمثيل في عدة أعمال منها
(الجماعة، الفوريجي)، وفيلم (مهمة صعبة)، ومسلسل " إسماعيل ياسين ".
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