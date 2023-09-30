Saturday, 30 September 2023 10:36 GMT

شادي سرور: مشروع مدينة الفنون والثقافة عظيم وعلى المبدعين أن يساهموا بإبداعاتهم

9/30/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان شادي سرور،
مدير مركز الهناجر للفنون إن فكرة إنشاء مسارح جديدة في مصر هو أكبر رد على من يقولوا أن المسرح قد انتهى، ودليل على اهتمام الدولة بالفن والمسرح، فدائمًا من لديه عجز هو من يقوم بالشكوى فالآن الأماكن موجودة سواء بقصور الثقافة التي تمتلئ بالمسارح في كل أنحاء الجمهورية أو في مسارح الدولة، فهناك حالة من النماء الفني والمسرحي والثقافي.



وتابع سرور: العاصمة الإدارية هي مشروع عظيم وأهم ما فيه هو البعد عن العاصمة القاهرة، بسبب التكدس الذي يحدث فيها ، ففكرة إنشاء مدينة للفنون والثقافة
بالعاصمة الإدارية شيء عظيم وعلي المبدعين أن يساهموا بإبداعاتهم ويقدموا أعمال فنية تليق بما يحدث.



جدير بالذكر أن مخرج العرض شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون قدم من قبل عددًا من الأعمال المسرحية مخرجًا وممثلاً، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وتولي من قبل إدارة مسرح الشباب ثم الطليعة، ومن أعماله المسرحية (المحروس والمحروسة) التي قام بإخراجها وقام ببطولتها سوسن بدر وأحمد راتب ولقاء سويدان، كما خاض أيضًا تجربة التمثيل في عدة أعمال منها
(الجماعة، الفوريجي)، وفيلم (مهمة صعبة)، ومسلسل " إسماعيل ياسين ".











MENAFN30092023000132011024ID1107169542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث