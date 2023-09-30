بشرى: الفن يثرى الوجدان وإقامة مدينة للثقافة والفنون بمصر فكرة عظيمة

MENAFN - Youm7) علقت الفنانة بشرى على حرص الدولة بإنشاء مدينة للفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة، مؤكدة أنها فكرة عظيمة خاصة أن مصر هي أم الفنون وهي من كانت لها أيادٍ بيضاء فى نشر الفنون والثقافة في الوطن العربي كله، مضيفة أن بناء مدينة للفنون هو وسيلة لالقاء مزيد من الضوء على الفن المصري وبالتالي يجب أن نعيد ترتيب البيت من الداخل وننظر في كيفية تسهيل العمل الفني وإيجاد حلول لتأثر العملية الفنية بالأزمات الاقتصادية العالمية من خلال نظرة عميقة للصناعة على أن يكون هذا الاهتمام بالتوازي مع الاهتمام بالاستثمار والتشيد ليس فقط في البناء وإنما فى الإنسان أيضًا.

وأشارت بشرى إلى أن الإنسان يثقل بالعلم والمعرفة، والثقافة والفنون تثرى الوجدان وتجعلنا ننافس بقوة أكبر في مجال الفنون الذي أصبح مجال مهم للمنافسة في ظل دخول لاعبين جدد، فمصر منارة الحضارة والثقافة والفنون وستظل هكذا، طالما نفكر دوما في مواجهة التحديات والتغلب عليها سريعا في ظل التطور الكبير الحاصل في المجال.

وأضافت بشرى، أن زيادة عدد المسارح أمر محمود ونشكر الدولة عليه وكونى فنانة ومنتجة وأعمل في صناعة الفن فذلك يجعلني أطمع في مزيد من الدعم للمسرح.

واستكملت بشرى، العروض المسرحية المصرية يجب أن يتم تصديرها خارج مصر والاستفادة منها وهو أمر جيد لجلب عملة صعبة للدولة ولن يحدث ذلك إلا بتسهيل عملية إنتاج العروض المسرحية، سواء بدعمها من خلال تقليل الضرائب أو الرسوم باعتبار العمل الفني استثمار وبالتالي يحدث اقبال أكبر على المسرح وتصبح التذاكر في متناول جميع الفئات من الجمهور، إضافة لاتاحة العروض المسرحية طوال الأسبوع ليستطيع العمل تحمل تكاليفه الإنتاجية ومصاريف موظفيه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم.