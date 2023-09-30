برادلى كوبر يظهر بلوك جديد من أجل فيلم سيرة ذاتية عن المايسترو ليوناردو كوهين

MENAFN - Youm7) ظهر الممثل العالمي برادلى كوبر بأحدث لوك له مؤخرًا حينما ظهر الممثل البالغ من العمر 48 عامًا، وهو بقصة شعر مختلفة تخلى فيها عن شعره الطويل، ليكون ملائم للدور الذى يلعبه حالياً، بعمل عن المايسترو ليوناردو كوهين، وذلك خلال سيره بمدينة نيويورك.

برادلى كوبر

وقد خرج

برادلي كوبر

فى وقت سابق مع ابنته ليا دي سين كوبر فى مدينة نيويورك، وهما يرتديان أقنعة للوجه وسط طوفان من الدخان في الهواء نتيجة حرائق الغابات الكندية، حيث حاولا تفاديها باستخدام الكمامات.

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يظهر فيها كوبر وهو يمارس مهامه كأب ويضعها ضمن أولوياته الدائمة، إذ دوماً ما يظهر بصحبة ابنته من وقت لآخر.

كما كانت أعين المصورين

رصدت الممثل

برادلى كوبر

أثناء سيره في شوارع مدينة نيويورك بصحبة ابنته ليا وهو يحمل حقيبتها الدراسية كعادته، حيث يعتبر نجم هوليود أحد أبرز الممثلين والمشاهير ممن يرتبط بعلاقة خاصة مع ابنته تحظي دائمًا بمتابعة من قبل وسائل الإعلام التي ترصدهم من وقت لآخر.

ومن وقت لآخر يثير برادلى كوبر شائعات حول عودته إلى والدة ابنته عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك، إلا أن الأمر لا يتطور فيما بعد لأكثر من صداقة وتفاهم بخصوص تربية ابنتهما.