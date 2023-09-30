برادلى كوبر يظهر بلوك جديد من أجل فيلم سيرة ذاتية عن المايسترو ليوناردو كوهين

(MENAFN
- Youm7) ظهر الممثل العالمي برادلى كوبر بأحدث لوك له مؤخرًا حينما ظهر الممثل البالغ من العمر 48 عامًا، وهو بقصة شعر مختلفة تخلى فيها عن شعره الطويل، ليكون ملائم للدور الذى يلعبه حالياً، بعمل عن المايسترو ليوناردو كوهين، وذلك خلال سيره بمدينة نيويورك.
برادلى كوبر
وقد خرج
برادلي كوبر
فى وقت سابق مع ابنته ليا دي سين كوبر فى مدينة نيويورك، وهما يرتديان أقنعة للوجه وسط طوفان من الدخان في الهواء نتيجة حرائق الغابات الكندية، حيث حاولا تفاديها باستخدام الكمامات.
ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يظهر فيها كوبر وهو يمارس مهامه كأب ويضعها ضمن أولوياته الدائمة، إذ دوماً ما يظهر بصحبة ابنته من وقت لآخر.
كما كانت أعين المصورين
رصدت الممثل
برادلى كوبر
أثناء سيره في شوارع مدينة نيويورك بصحبة ابنته ليا وهو يحمل حقيبتها الدراسية كعادته، حيث يعتبر نجم هوليود أحد أبرز الممثلين والمشاهير ممن يرتبط بعلاقة خاصة مع ابنته تحظي دائمًا بمتابعة من قبل وسائل الإعلام التي ترصدهم من وقت لآخر.
ومن وقت لآخر يثير برادلى كوبر شائعات حول عودته إلى والدة ابنته عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك، إلا أن الأمر لا يتطور فيما بعد لأكثر من صداقة وتفاهم بخصوص تربية ابنتهما.
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