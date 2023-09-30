مستثمر وملعون وناجحة وحيدة.. كيف أصبح نجوم هارى بوتر بعد 22 عاما على بدء عرضه

MENAFN - Youm7) ما إن تم الإعلان عن وفاة الممثل مايكل جامبون ، نجم سلسلة هاري بوتر، حتى أثار الخبر حزن قطاع كبير من جمهوره وبشكل خاص ممن تعلقوا به في شخصية ألبوس دمبلدور الشهيرة في السلسلة التي حققت نجاحاً كبيراً منذ عرض الجزء الأول منها عام 2001 قبل 22 عاماً، كانت فيه السلسلة واحدة من أهم الأفلام السينمائية حول العالم ممن تحظى بجماهيرية وشعبية كبيرة مما خلق لنجومها شعبية أكبر.





مايكل جامبون





وهو ما دفع محبيها للتساؤل عن حال أبطال تلك السلسلة خلال الفترة الحالية خاصة أن أبطالها اشتهروا منذ الصغر، وهو ما نتطرق إليه في السطور التالية حول 3 من أبطالها تعلق بهم الجمهور منذ الصغر.





ابطال هارى بوتر









دانيال رادكليف فى دور هارى بوتر

البداية من الممثل الشهير دانيال رادكليف الذى اشتهر بشخصية هارى بوتر، الذى جسدها لأول مرة في سن الـ 12 عام فقط، وقد أتم في يوليو من العام الجارى عامه الـ 34، ورغم الشعبية العريضة الذى يحظى بها على مستوي العالم منذ ظهوره بأفلام هارى بوتر إلا أنه لم يحقق النجاح المرجو بعدها، واختفى لفترة، كما خفت بريقه بصورة كبيرة رغم البطولات الذى يلعبها من وقت لآخر، ولكن لم يحقق بأغلب تجاربه النجاح المنتظر، وكأن لعنة هارى بوتر تحاصره.





دانيال رادكليف الذى اشتهر بشخصية هارى بوتر





ايما واتسون



بعد ذلك تأتى النجمة ايما واتسون

البالغة من العمر 33 عام حالياً، والتي شاركت لأول مرة بسلسلة هارى بوتر في سن 11 عاما، وتعتبر أنجح التلاميذ بمدرسة هارى بوتر، بعدما حققت نجاحاً كبيراً على المستوى المهنى والشخصى، فحرصت على استكمال دراستها الجامعية التي لم تتأثر بنحاحها الفني، ثم لمعت بأفلام بعد توقف سلسلة هارى بوتر، مثل فيلم "نوح" مع راسل كرو، وفيلم The Circle مع توم هانكس، بالإضافة إلى فيلمها الشهير "الجميلة والوحش"، حيث حققت بدورها خلال أحداث العمل نجاحاً كبيراً، وكانت له أصداء كبيرة في عالم هوليود بفضل الإيرادات الذي حققها الفيلم.

أيضاً لم تكتف بتلك النجاحات وتولت منصب سفيرة للنوايا الحسنة للمرأة في الأمم المتحدة، وهي خطوة جعلتها من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في تصنيف مجلة "تايم" عام 2015.

ايما واتسون بين الماضى والحاضر

روبرت غرينت

ثالث أبطال سلسلة هارى بوتر هو الممثل روبرت غرينت، والذى اشتهر بشخصية رون ويزلى صديق هارى بوتر المقرب، الذى يمتاز بطيبة كبيرة وهو ما جعله محبوب لدى الجميع، إلا أنه لم يستغل ذلك وفضل الاستثمار على الفن، بمشاركات فنية قليلة مع استثمارات ضخمة بمحافظ مالية، كما ابتعد عن الشهرة وعالم السوشيال ميديا حتى أنه دشن أول حساباته على انستجرام بعد 10 أعوام من تدشين الموقع نفسه كما ذكر هو في حوار له.





روبرت غرينت حالياً وقبل ذلك بشخصيته فى فيلم هارى بوتر





توم فيلتون عدو هارى بوتر

من الطيب إلى الشرير المتنمر وهو الممثل توم فيلتون الذى جسد شخصية عدو هارى بوتر اللدود منذ بداية السلسلة.. فيلتون لم تتوقف تجاربه التمثيلية واستمر فيها بعد توقف السلسلة الشهير بتجارب ضخمة أبرزها عام 2011 بفيلم كوكب القرود، ثم تجارب تليفزيونية متعددة.





توم فيلتون بين الماضى والحاضر







