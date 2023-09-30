أساسيات لازم تكون فى حقيبة الجامعة مع بداية العام الدراسى

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- Youm7) كل طال سيذهب فى العام الدراسى الجديد إلى الجامعة، يحتاج إلى معرفة بعض المعلومات المهمة التى عليه أن يحرص عليها، مثل حقيبة الجامعة ما الأغراض الأساسية التى عليه أن يضعها فى الحقيبة ليكون مستعد للتركيز فى المحاضرة، ويوجد بعض الأشياء المهمة التى يجب أن يجهزها الطالب معها للحقيبة ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "simplylifebybri".
أساسيات حقيبة الجامعة
من أفضل الحقائب التى على الطالب أو الطالبة اختيارها للذهاب إلى الجامعة هى حقيبة الظهر لأنها تكون عملية وكبيرة ويمكن أن يتم وضع كل الأشياء الهامة من كتب و جهاز اللاب توب وغيرها من الأشياء الهامة.
الأغراض الشخصية
من الأمور البديهية أن يحمل الطالب أينما ذهبت الأغراض الشخصية ولا يتركها فى المنزل، مثل الهاتف الذى من الصعب فى هذه الأيام أن يتحرك الشخص بدون هاتفه،
ومحفظة الأموال والمفاتيح، وبالطبع بطاقة الهوية، مع إحضار هوية الطالب الخاصة لدخول الحرم الجامعى حتى لا يتعرض للإحراج.
اللاب توب والشاحن الخاص به
يوجد شئ أساسى مهم وهو الكمبيوتر المحمول الخاص بالطالب، فقد يحتاج الطالب إلى كتابة بعض الدروس على اللاب توب بدلا من الذهاب إلى المنزل ليكتبها من جديد، وقد يحتوى الفصل الدراسى على بعض المواد العملية التى عليه أن يراجعها أو يكتبها، وحقيبة الظهر ستوفر أن يحمل الطالب اللاب توب بكل سهولة مع عدم نسيان شاحن اللاب لأن جهاز الكمبيوتر المحول ليس له فائدة بدون الشاحن إذا فصل شحن وسط المحاضرة.
اللاب توب والشاحن
شاحن الهاتف
أمر هام أخر وهو شاحن الهاتف لا يجب نسيانه، ويجب الحصول على شاحن هاتف عالى الجودة، لضمان شحن الهاتف بشكل سريع.
سماعات الرأس
يجب على الطالب أن يتملك سماعات الأذن أو السماعات الهوائية، فقد لا يعرف الطالب متى سيحتاجها لسماع مكالمة أو رسالة صوتية أو بعض الموسيقى أو حتى بث صوتى.
زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة
يجب على الطالب أن يحمل زجاجة ماء لترطيب الجسم مع الحرص أن يحافظ على البيئة بأن تكون الزجاجة قابلة للتدوير والإستخدام، وحتى يروى الطالب عطشه ولا يتعرض للأرهاق والتعب والصداع من قلة شرب الماء، مع الحرص أن تكون الحقيبة بها جيب لوضع وجاجة الماء الخاصة به.
زجاجة ماء
الكتب الدراسية:
من الأمور الهامة ان يحضر الطالب الكتب الدراسية مثل المجلدات والدفاتر، فالطالب بالطبع ذهب للجامعة لتحصيل العلم ولهذا يجب وضع الكتب فى الحقيبة طبقاً للجدول الدراسى على حسب المحاضرات التى سيتلقاها الطالب.
مقلمة:
من الأفضل أن يكون لدى الطالب مقلمة يحملها فى حقيبة الظهر، والتى يكون بها كل المستلزمات الأساسية التى يحتاجها الطالب ليشعر بالأستعداد، مثل القلم الرصاص والقلم الجاف وبعض الملصقات الملونة لتحديد صفح الكتب.
مقلمة
حقيبة مستحضرات التجميل:
كل فتاة تحتاج بالطبع أن تحمل فى حقيبة الظهر حقيبة مستحضرات التجميل، وتضم بعض الأساسيات المهمة للطالبة للأهتمام بالبشرة.
حقيبة تجميل
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