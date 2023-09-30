أساسيات لازم تكون فى حقيبة الجامعة مع بداية العام الدراسى

MENAFN - Youm7) كل طال سيذهب فى العام الدراسى الجديد إلى الجامعة، يحتاج إلى معرفة بعض المعلومات المهمة التى عليه أن يحرص عليها، مثل حقيبة الجامعة ما الأغراض الأساسية التى عليه أن يضعها فى الحقيبة ليكون مستعد للتركيز فى المحاضرة، ويوجد بعض الأشياء المهمة التى يجب أن يجهزها الطالب معها للحقيبة ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "simplylifebybri".

أساسيات حقيبة الجامعة

من أفضل الحقائب التى على الطالب أو الطالبة اختيارها للذهاب إلى الجامعة هى حقيبة الظهر لأنها تكون عملية وكبيرة ويمكن أن يتم وضع كل الأشياء الهامة من كتب و جهاز اللاب توب وغيرها من الأشياء الهامة.

الأغراض الشخصية

من الأمور البديهية أن يحمل الطالب أينما ذهبت الأغراض الشخصية ولا يتركها فى المنزل، مثل الهاتف الذى من الصعب فى هذه الأيام أن يتحرك الشخص بدون هاتفه،

ومحفظة الأموال والمفاتيح، وبالطبع بطاقة الهوية، مع إحضار هوية الطالب الخاصة لدخول الحرم الجامعى حتى لا يتعرض للإحراج.

اللاب توب والشاحن الخاص به

يوجد شئ أساسى مهم وهو الكمبيوتر المحمول الخاص بالطالب، فقد يحتاج الطالب إلى كتابة بعض الدروس على اللاب توب بدلا من الذهاب إلى المنزل ليكتبها من جديد، وقد يحتوى الفصل الدراسى على بعض المواد العملية التى عليه أن يراجعها أو يكتبها، وحقيبة الظهر ستوفر أن يحمل الطالب اللاب توب بكل سهولة مع عدم نسيان شاحن اللاب لأن جهاز الكمبيوتر المحول ليس له فائدة بدون الشاحن إذا فصل شحن وسط المحاضرة.



اللاب توب والشاحن

شاحن الهاتف

أمر هام أخر وهو شاحن الهاتف لا يجب نسيانه، ويجب الحصول على شاحن هاتف عالى الجودة، لضمان شحن الهاتف بشكل سريع.

سماعات الرأس

يجب على الطالب أن يتملك سماعات الأذن أو السماعات الهوائية، فقد لا يعرف الطالب متى سيحتاجها لسماع مكالمة أو رسالة صوتية أو بعض الموسيقى أو حتى بث صوتى.

زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة

يجب على الطالب أن يحمل زجاجة ماء لترطيب الجسم مع الحرص أن يحافظ على البيئة بأن تكون الزجاجة قابلة للتدوير والإستخدام، وحتى يروى الطالب عطشه ولا يتعرض للأرهاق والتعب والصداع من قلة شرب الماء، مع الحرص أن تكون الحقيبة بها جيب لوضع وجاجة الماء الخاصة به.



زجاجة ماء

الكتب الدراسية:

من الأمور الهامة ان يحضر الطالب الكتب الدراسية مثل المجلدات والدفاتر، فالطالب بالطبع ذهب للجامعة لتحصيل العلم ولهذا يجب وضع الكتب فى الحقيبة طبقاً للجدول الدراسى على حسب المحاضرات التى سيتلقاها الطالب.





مقلمة:

من الأفضل أن يكون لدى الطالب مقلمة يحملها فى حقيبة الظهر، والتى يكون بها كل المستلزمات الأساسية التى يحتاجها الطالب ليشعر بالأستعداد، مثل القلم الرصاص والقلم الجاف وبعض الملصقات الملونة لتحديد صفح الكتب.



مقلمة

حقيبة مستحضرات التجميل:

كل فتاة تحتاج بالطبع أن تحمل فى حقيبة الظهر حقيبة مستحضرات التجميل، وتضم بعض الأساسيات المهمة للطالبة للأهتمام بالبشرة.





حقيبة تجميل



