أبراج صعب تنسى الإكس زي فريد بطل مسلسل الفريدو.. أبرزها الحمل

MENAFN - Youm7) تتشابه شخصية فريدبطل حكاية "الفريدو" وهي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، مع مجموعة من الأبراج التي لا تستطيع نسيانالحبيب السابق ، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

أبراج لا تستطيع نسيان الحبيب السابق برج الحمل

تطارد الذكريات القديمة برج الحمل دائماً، بسبب تمسكه الدائم بالماضى، لذلك لا ينسى الوقت الذى عاشه مع الحبيب السابق، كما لا يملك أي وسيلة تساعده على التحرر من قيود الذكريات القديمة التي تحاصره دائماً لذلك فهو لا يستطيع نسيان الحبيب السابق.

مسلسل الفريدو برج الثور

يلتزم مولود برج الثور بعلاقاته العاطفية، فهو إذا وقع في الحب يخلص من قلبه، لذلك إذا وصلت العلاقة لمرحلة يستحيل فيها الاستمرار يحاول بكل مايستطيع أن يجعلها تستمر، لذلك عندما ينفصل عن الحبيب لا يستطيع تقبل الواقع لهوسه بالحبيب السابق ويعيش على أمل العودة إليه.

مشهد من المسلسل برج الجوزاء

لا يستطيع برج الجوزاء التوقف عن التفكير في حبيبه السابق، لأنه يجد صعوبة في المضي قدماً، وتقبل الواقع، لذلك يبحث طوال الوقت عن أخبار الحبيب السابق لذلك يتعلق به أكثر من أي وقت مضى.

مسلسل الفريدو برج الأسد

يجد مولود برج الأسد صعوبة بالغة في نسيان الحبيب السابق وذلك لهوسه به حتى إنه يعيش على نفس الروتين الذى عاشه مع الحبيب حتى بعد إنفصاله، كما يطارده في كل مكان ذهب إليه.