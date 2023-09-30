أبراج صعب تنسى الإكس زي فريد بطل مسلسل الفريدو.. أبرزها الحمل

(MENAFN
- Youm7) تتشابه شخصية فريد
بطل حكاية "الفريدو" وهي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، مع مجموعة من الأبراج التي لا تستطيع نسيان
الحبيب السابق ، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".
أبراج لا تستطيع نسيان الحبيب السابق برج الحمل
تطارد الذكريات القديمة برج الحمل دائماً، بسبب تمسكه الدائم بالماضى، لذلك لا ينسى الوقت الذى عاشه مع الحبيب السابق، كما لا يملك أي وسيلة تساعده على التحرر من قيود الذكريات القديمة التي تحاصره دائماً لذلك فهو لا يستطيع نسيان الحبيب السابق.
مسلسل الفريدو برج الثور
يلتزم مولود برج الثور بعلاقاته العاطفية، فهو إذا وقع في الحب يخلص من قلبه، لذلك إذا وصلت العلاقة لمرحلة يستحيل فيها الاستمرار يحاول بكل مايستطيع أن يجعلها تستمر، لذلك عندما ينفصل عن الحبيب لا يستطيع تقبل الواقع لهوسه بالحبيب السابق ويعيش على أمل العودة إليه.
مشهد من المسلسل برج الجوزاء
لا يستطيع برج الجوزاء التوقف عن التفكير في حبيبه السابق، لأنه يجد صعوبة في المضي قدماً، وتقبل الواقع، لذلك يبحث طوال الوقت عن أخبار الحبيب السابق لذلك يتعلق به أكثر من أي وقت مضى.
مسلسل الفريدو برج الأسد
يجد مولود برج الأسد صعوبة بالغة في نسيان الحبيب السابق وذلك لهوسه به حتى إنه يعيش على نفس الروتين الذى عاشه مع الحبيب حتى بعد إنفصاله، كما يطارده في كل مكان ذهب إليه.
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