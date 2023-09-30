هانى رسم العندليب بقصاقيص شعره بعد شرائط الكاسيت والملح والرمل

(MENAFN
- Youm7) اعتاد الرسامون على استخدام الألوان المختلفة لرسم لوحات فنية مميزة سواء لأشخاص أو لمناظر طبيعية، ولكن في الفترة الأخيرة، اتجه الكثير من الرسامين إلى استخدام وسائل مختلفة لرسم لوحاتهم الفنية مثل الفحم والرمال وغيرها من الوسائل لكن هانى جنيدى، الذى استخدم كل الوسائل والأدوات لرسم اللوحات حتى إنه وصل إلى استخدام قصاقيص شعره لرسم لوحات فنية .
هانى يرسم بقصاقيص شعره
تحدث هانى جنيدي البالغ من العمر 27 عاما، عن اتجاهه لرسم اللوحات الفنية بأدوات غريبة ومختلفة، واتجاهه لرسم لوحة فنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حيث قال لـ" اليوم السابع": "أنا اتعلمت الرسم من وأنا عندى 14 سنة، وبحب أرسم بحاجات مختلفة وغريبة، يعنى برسم بالمسامير والملح والأكل والتراب وفكرت ارسم بشعرى كحاجة جديدة ومختلفة".
رسم الكعبة والساعة بالملح
وعن نوعية اللوحات التي يفضل هانى ابن محافظة الشرقية، رسمها قال :" برسم أي حاجة حاسسها وحابيبها، يعنى لو شخص توفى ووفاته أثرت فيا برسمه، أو برسم شخصيات محبوبة من الناس والأماكن اللى بحبها وكذلك الشخصيات القريبين لقلبى".
رسم ثلاثى الأبعاد لهانى
يستخدم هانى أدوات مختلفة لرسم لوحاته الفنية مثل شرائط الكاسيت والرمل الملون وغيرها، و عن أصعب لوحة رسمها في حياته، قال :" أصعب لوحة رسمتها كانت لوحة الكعبة وساعة مكة وصعوبتها كانت إنها من الملح، رسمتها في 3 أيام وكل يوم كانت بتاخد منى
أو8 7 ساعات رسم، لكن مفيش صعوبة تانية بتقابلنى في الرسم، غير الرسم بالملح لأنه متعب لكن نتائجه بترضينى وبتسعدنى".
رسم هانى بشرائط الكاسيت
وتحدث هانى عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها حيث قال :"نفسى يكون عند معرض كبير فيه كل شغلى واتعرف أكتر ورسم الملح يتنشر ويدرس ويكون عندى أكاديمية ومعرض قريب".
رسمة لهانى بالملح
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