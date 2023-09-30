هانى رسم العندليب بقصاقيص شعره بعد شرائط الكاسيت والملح والرمل

MENAFN - Youm7) اعتاد الرسامون على استخدام الألوان المختلفة لرسم لوحات فنية مميزة سواء لأشخاص أو لمناظر طبيعية، ولكن في الفترة الأخيرة، اتجه الكثير من الرسامين إلى استخدام وسائل مختلفة لرسم لوحاتهم الفنية مثل الفحم والرمال وغيرها من الوسائل لكن هانى جنيدى، الذى استخدم كل الوسائل والأدوات لرسم اللوحات حتى إنه وصل إلى استخدام قصاقيص شعره لرسم لوحات فنية .

هانى يرسم بقصاقيص شعره

تحدث هانى جنيدي البالغ من العمر 27 عاما، عن اتجاهه لرسم اللوحات الفنية بأدوات غريبة ومختلفة، واتجاهه لرسم لوحة فنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حيث قال لـ" اليوم السابع": "أنا اتعلمت الرسم من وأنا عندى 14 سنة، وبحب أرسم بحاجات مختلفة وغريبة، يعنى برسم بالمسامير والملح والأكل والتراب وفكرت ارسم بشعرى كحاجة جديدة ومختلفة".

رسم الكعبة والساعة بالملح

وعن نوعية اللوحات التي يفضل هانى ابن محافظة الشرقية، رسمها قال :" برسم أي حاجة حاسسها وحابيبها، يعنى لو شخص توفى ووفاته أثرت فيا برسمه، أو برسم شخصيات محبوبة من الناس والأماكن اللى بحبها وكذلك الشخصيات القريبين لقلبى".

رسم ثلاثى الأبعاد لهانى

يستخدم هانى أدوات مختلفة لرسم لوحاته الفنية مثل شرائط الكاسيت والرمل الملون وغيرها، و عن أصعب لوحة رسمها في حياته، قال :" أصعب لوحة رسمتها كانت لوحة الكعبة وساعة مكة وصعوبتها كانت إنها من الملح، رسمتها في 3 أيام وكل يوم كانت بتاخد منى

أو8 7 ساعات رسم، لكن مفيش صعوبة تانية بتقابلنى في الرسم، غير الرسم بالملح لأنه متعب لكن نتائجه بترضينى وبتسعدنى".

رسم هانى بشرائط الكاسيت

وتحدث هانى عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها حيث قال :"نفسى يكون عند معرض كبير فيه كل شغلى واتعرف أكتر ورسم الملح يتنشر ويدرس ويكون عندى أكاديمية ومعرض قريب".

رسمة لهانى بالملح







