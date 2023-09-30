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كل ما تحتاجين معرفته عن الرموش المغناطيسية وكيفية تثبيتها بشكل مثالى

9/30/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) تُعد الرموش الصناعية المغناطيسية تطورًا رائعًا في عالم الجمال، حيث توفر حلاً سهلًا وسريعًا للحصول على رموش كثيفة وجذابة دون الحاجة إلى لصقها باستخدام الغراء التقليدي. تتميز هذه الرموش بأنها تحتوي على مغناطيسات صغيرة تساعد على تثبيتها بسهولة على الرموش الطبيعية، مما يوفر مظهرًا طبيعيًا وثابتًا للعيون فتعرفي على المزيد من المعلومات عنها والنصائح للاستخدام الأمثل لها من موقع "Instyle".


الخطوات الأساسية لتركيب الرموش المغناطيسية

تجهيز الرموش

قبل بدء التركيب، يجب التأكد من أن الرموش الاصطناعية المغناطيسية مستعدة للإستخدام. يجب التحقق من أن المغناطيسات متصلة بشكل جيد وسليمة.

تطبيق الماسكارا
يمكن وضع طبقة رقيقة من الماسكارا على الرموش الطبيعية لتعزيز الالتصاق بينها والرموش الاصطناعية المغناطيسية.

وضع الرموش
قبل وضع الرموش، قومي بوضع الجزء العلوي من الرموش المغناطيسية على الجزء الخارجي من الرموش الطبيعية. ثم، استخدمي إصبعيك لتثبيت الجزء السفلي من الرموش على الجزء الداخلي من الرموش الطبيعية. ستتم الالتصاق بشكل آمن بفضل قوة المغناطيس.

التعديل والتناسب

بعد وضع الرموش، قد تحتاجين إلى ضبطها وتناسبها وفقًا لشكل عينيك. يمكنك استخدام أداة صغيرة للضغط بلطف على الرموش وتعديلها للحصول على المظهر المرغوب.

بعض النصائح لتركيب الرموش المغناطيسية بأفضل طريقة


رموش صناعية

​اختيار الرموش المناسبة

تأكدي من اختيار الرموش المغناطيسية التي تتناسب مع شكل وحجم عينيك. يجب أن تكون الرموش طبيعية ومريحة للارتداء.

تقليل الطول

إذا كانت الرموش المغناطيسية طويلة جدًا بالنسبة لك، يمكنك قصها قليلاً من الجانب الخارجي للحصول على مظهر أكثر طبيعية وتناسبًا.

تطبيق الماسكارا
يمكن وضع طبقة رقيقة من الماسكارا على الرموش الطبيعية قبل وضع الرموش المغناطيسية لتسهيل الالتصاق.

الاحتفاظ بالنظافة
قبل استخدام الرموش المغناطيسية، تأكدي من أن الرموش الطبيعية نظيفة وخالية من المكياج والزيوت.

التخزين السليم
بعد الاستخدام، يجب تخزين الرموش المغناطيسية في علبتها الأصلية للحفاظ على شكلها وحمايتها من الأتربة والضرر.

الاهتمام بالصحة
تجنبي مشاركة الرموش المغناطيسية مع الآخرين لأسباب صحية وتجنب أي تهيج أو حساسية.



تذكري أن تطبيق الرموش المغناطيسية يتطلب قليلًا من التمرين والممارسة. قد تحتاجين إلى بعض الوقت للتعود على العملية وتحقيق النتائج المرغوبة. استمتعي بالتجربة واستكشاف مظهر جديد وجذاب لعيونك مع الرموش الاصطناعية المغناطيسية.











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