إسراء وزوجها وان - يو.. حب تخطى الحدود بطعم النكهة المصرية الصينية

MENAFN - Youm7) لن يدرك أحد كيف وأين ومتى سوف يقع فى الحب، وهذا ما حدث معإسراء صابر خريجة كلية الألسن قسم اللغة الصينية، وتعمل مترجمة بإحدى الشركات المتخصصة بترجمة المسلسلات الصينى، والتى تحدثت عن قصة حبها مع زوجها الصينى "وان- يو" أو سعد كما يعرف بالعربى، حيث قالت: "جوزى صيني مسلم، وعايش فى مصر هو وأهله من التسعينيات، عشان كده بيعرف يتكلم عربى كويس، وهو كمان شغال في الترجمة واتعرفنا على بعض في الشغل، وطلب يتقدم لخطبتى ووافقت وجوازنا تم حسب العادات والتقاليد المصري من حيث المهر والشبكة وقائمة المنقولات ،واشترى شقة هنا في مصر".

تحدي الصعوبات

وتابعت إسراء: "أهلى الأول كانوا فاكرين إنه أجنبى وفيه اختلاف بينا وبالتالي هيكون فيه مشاكل، بس لما أتقدم أقتنعوا بيه وحسوا إنه مصري من كتر ما هو أطبع بعاداتنا وتقاليدنا المصرية، عشان كده مكنش فيه صعوبات ومعارضة من الأهل لكن الصعوبات كانت في إصدار الأوراق الرسمية".

إسراء مع زوجها

وأضافت إسراء: "إحنا بقالنا سنة متجوزين ومعانا بنت عندها 5 شهور، اسمها "وان لى لى"، والاسم العربى بتاعها ليلى، وهى طبعاً حاصلة على الجنسية الصينية من والدها".

إسراء وزوجها الصينى تربية ليلى على الثقافتين

وعن تربية طفلتهما على أي ثقافة، قالت :"ناوية أربى بنتى على الثقافة الصينية والمصرية، خاصة إن والد ووالدة سعد بيتعاملوا معاها باللغة الصينية، وبيشتروا لها ملابس صينية وكذلك الأكل صيني، لكن الأمر طبعا مختلف عند أهلى اللى بيتعاملوا بالمصرى، وناوية أدخلها حضانة بتعلم اللغة الصينية بجانب العربى".

إسراء وزوجها سعد الصينى

واختلاف اللغة لم يقف عائقا بين إسراء وعائلة زوجها، حيث قالت: "اختلاف اللغة بينا مش عامل مشكلة في التفاهم لأن أنا عارفة اللغة الصينية وساعات بتعامل مع سعد بيها بجانب العربى".

حفل زفاف إسراء















