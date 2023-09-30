حكاية وطن: ارتفاع الإيرادات الحكومية لـ463.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.8%

MENAFN - Youm7) كشف مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ارتفاع الإيرادات الحكومية، حيث تمكنت الحكومة المصرية من زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى463.9مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر خلال عام2022 بزيادة تبلغ قيمتها 73.3 مليار جنيه بنسبة نمو %18.8 مقابل نفس الفترة من العام المالي ،2021 واستحوذت الإيرادات الضريبية على نسبة %80.2 من إجمالي الإيرادات، بعدما زادت العائدات إلى نحو 372.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بلغت قيمتها نحو 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو %20.3 عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

فيما استحوذت الإيرادات غير الضريبية على نحو %19.8 من إجمالي الإيرادات بقيمة 91.8 مليار جنيه.

وبلغت عوائد الملكية نحو 31 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت ،%56.6 مستحوذة على نحو %6.6 من إجمالي الإيرادات، وفيما نمت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس بنسبة %46.1 فقد سجلت نحو 17.3 مليار جنيه، مستحوذة على %3.66 من إجمالي الإيرادات، كما زادت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسبة %40.4 إلى نحو 1.4 مليار جنيه مستحوذة

على نحو % 0.3من إجمالي الإيرادات خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بملف الدين العام عكفت الدولة على إدارة ملف الدين العام وعبء الدين العام بشكل أفضل من خلال الاتجاه نحو أدوات التمويل الجديدة وغير التقليدية مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء والتي تسمح بمد أجل عمر الدين لفترات أطول، بالإضافة إلى الحصول على سعر فائدة أفضل من أسواق الدين العادية.





ورغم التوسع في بنود المصروفات الخاصة بالأجور ودعم الغذاء، فإن ذلك تم وفق آلية علمية محسوبة حافظت على معدلات الدين العام دون التوسع، بل استطاعت الدولة المصرية خال فترة الإصلاح الاقتصادي خفض الدين العام المصري للناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت مستويات الدين العام قد تفاقمت إلى ما يتجاوز نسبة %100 من الناتج المحلي الإجمالي.

إذ استطاعت الحكومة المصرية خفض الدين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بنحو %15 خلال الفترة

)2022-2016(، بالرغم من التحديات الصعبة خلال هذه الفتر ة التي أصابت اقتصاديات العالم أجمع، كما وصل الدين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %87 في عام ،2022 بينما كان في عام 2016 يقدر بنسبة ،%103 فيما وصل الدين الحكومي خلال عام 2019 إلى أقل مستوى خلال 10 سنوات السابقة حيث قدر بـ %84 نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالى.