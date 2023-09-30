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المكتفى بالله خليفة للمسلمين 289 هجرية .. ما يقوله التراث الإسلامي

9/30/2023 2:32:16 PM
(MENAFN- Youm7) تولى الخليفة المكتفى بالله، خلافة المسلمين، في سنة 289 هجرية، وذلك بعد وافاة أبيه فكيف سارت الأمور، وما الذي يقوله التراث الإسلامي ؟




يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ بن كثير تحت عنوان "خلافة المكتفى بالله أبى محمد":

على بن المعتضد بالله أمير المؤمنين، بويع بالخلافة عند موت أبيه فى ربيع الأول من هذه السنة، وليس فى الخلفاء من اسمه على سوى هذا وعلى بن أبى طالب.



وليس فيهم من يكنى بأبى محمد إلا هو والحسن بن على بن أبى طالب والهادي، والمستضيء بالله.



وحين ولى المكتفى كثرت الفتن وانتشرت فى البلاد.



وفى رجب منها زلزلت الأرض زلزلة عظيمة جدا، وفى رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء نجوم كثيرة، ولم يزل الأمر كذلك حتى طلعت الشمس.



ولما أفضت الخلافة إليه كان بالرقة، فكتب إليه الوزير وأعيان الأمراء فركب فدخل بغداد فى يوم مشهود، وذلك يوم الاثنين لثمان خلون من جمادى منها.



وفى هذا اليوم أمر بقتل عمرو بن الليث الصفار - وكان معتقلا فى سجن أبيه - وأمر بتخريب المطامير التى كان اتخذها أبوه للمسجونين، وأمر ببناء جامع مكانها، وخلع فى هذا اليوم على الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان ست خلع وقلده سيفا، وكان عمره يوم ولى الخلافة خمسا وعشرين سنة وبعض أشهر.



وفيها: انتشرت القرامطة فى الآفاق وقطعوا الطريق على الحجيج، وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين.



فبعث المكتفى إليهم جيشا كثيرا، وأنفق فيهم أموالا جزيلة، فأطفأ الله بعض شرهم.



وفيها: خرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن أحمد الساماني، وكاتب أهل الرى بعد قتله محمد بن زيد الطالبي، فصار إليهم فسلموا البلد إليه فاستحوذ عليها، فقصده إسماعيل بن أحمد السامانى بالجيوش فقهره وأخرجه منها مذموما مدحورا.



قال ابن الجوزى فى المنتظم: وفى يوم التاسع من ذى الحجة منها صلى الناس العصر فى زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف، فهبت ريح باردة جدا حتى احتاج الناس إلى الاصطلاء بالنار، ولبسوا الفرا والمحشوات، وجمد الماء كفصل الشتاء.



قال ابن الأثير: ووقع بمدينة حمص مثل ذلك، وهب ريح عاصف بالبصرة، فاقتلعت شيئا كثيرا من نخيلها، وخسف بموضع فيها فمات تحته سبعة آلاف نسمة.



قال ابن الجوزي، وابن الأثير: وزلزلت بغداد فى رجب منها مرات متعددة ثم سكنت.







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