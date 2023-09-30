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جلال الدين الرومى فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أقواله الخالدة

9/30/2023 2:32:16 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى ميلاد الصوفى الأبرز في التراث الإنسانى جلال الدين الرومي ، المولود في 30 سبتمبر من سنة 1207 ميلادية.



هو
محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخى (1207 – 1273)، المعروف بمولانا جلال الدين الرومى، أديب وفقيه وصُوفى، عُرف بالرومى لأنه قضى معظم حياته لدى سلاجقة الروم فى قونية.


ونتوقف اليوم عند بعض أقواله المهمة:



الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه.. أما ذاك الذى يحب بروحه وقلبه، فلا ثمة انفصال أبدًا




طوالَ النهارِ والليلِ، لحْنٌ/ نَيِّرٌ، هادِئٌ/ غناءُ مزمارٌ/ لو خَبا، نَذوِى




لا رفيقَ سوى العشقِ/ طريقُ، دونَ بدءٍ أو نهاية/ يدعو الرفيقُ هناكَ: ما الذى يُمهلُكَ حينَ تكونُ الحياةُ مَحفوفةً بالمخاطرِ!





"دعِ العاشقَ خزيانَ، أبلهَ ذاهلاً/ العاقلُ سوف يبلى الحوادثَ وهى تمضى للأسوأ/ فدَعٍ العاشقَ فى كونِهِ"





"أمْحُ الليلة ما هو باقٍ/ رقدْنا فى ليلةٍ سالفةٍ نُصيخُ إلى قصّتكَ الوحيدة/ إنْ كُنتَ عاشقًا/ نرقدُ من حولِكَ مصعوقينَ كأننا الموتى".





"يختبى عشقى على الدرب حيثُ يسيرُ لصّ العشق/ فيَقبض عليه بأسنانى من الشَعر/ من أنتَ؟ لصُ العشق يستخبرُ/ بينا كنتُ أفتحُ فمى لأبوحَ/ تفلـَتَ إلى الباديةِ".









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