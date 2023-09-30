جلال الدين الرومى فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أقواله الخالدة

(MENAFN
- Youm7) تمر اليوم ذكرى ميلاد الصوفى الأبرز في التراث الإنسانى جلال الدين الرومي ، المولود في 30 سبتمبر من سنة 1207 ميلادية.
هو
محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخى (1207 – 1273)، المعروف بمولانا جلال الدين الرومى، أديب وفقيه وصُوفى، عُرف بالرومى لأنه قضى معظم حياته لدى سلاجقة الروم فى قونية.
ونتوقف اليوم عند بعض أقواله المهمة:
الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه.. أما ذاك الذى يحب بروحه وقلبه، فلا ثمة انفصال أبدًا
طوالَ النهارِ والليلِ، لحْنٌ/ نَيِّرٌ، هادِئٌ/ غناءُ مزمارٌ/ لو خَبا، نَذوِى
لا رفيقَ سوى العشقِ/ طريقُ، دونَ بدءٍ أو نهاية/ يدعو الرفيقُ هناكَ: ما الذى يُمهلُكَ حينَ تكونُ الحياةُ مَحفوفةً بالمخاطرِ!
"دعِ العاشقَ خزيانَ، أبلهَ ذاهلاً/ العاقلُ سوف يبلى الحوادثَ وهى تمضى للأسوأ/ فدَعٍ العاشقَ فى كونِهِ"
"أمْحُ الليلة ما هو باقٍ/ رقدْنا فى ليلةٍ سالفةٍ نُصيخُ إلى قصّتكَ الوحيدة/ إنْ كُنتَ عاشقًا/ نرقدُ من حولِكَ مصعوقينَ كأننا الموتى".
"يختبى عشقى على الدرب حيثُ يسيرُ لصّ العشق/ فيَقبض عليه بأسنانى من الشَعر/ من أنتَ؟ لصُ العشق يستخبرُ/ بينا كنتُ أفتحُ فمى لأبوحَ/ تفلـَتَ إلى الباديةِ".
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