افتتاح قلعة فيجانو لأول مرة منذ 414 عامًا بإيطاليا

MENAFN - Youm7) بعد 414 عامًا، فتحت قلعة فيجانو (فيانو سابقًا) بإيطاليا أبوابها الثقيلة أمام الخبراء القادمين من سبع دول، ودعا الأمير لاندولفو دي نابولي رامبولي، الذى تمتلك عائلته القلعة منذ أكثر من 400 عام، خبراء من سبع دول لزيارة خاصة لتفقد القلعة.

آخر حدث تم تسجيله كان فى عام 1606! ما كان بداخله لم يكن معروفًا للأكاديميين والعلماء والمغامرين والمستكشفين، القلعة تقدم لمحة غير مسبوقة عن الهندسة المعمارية العسكرية وربما غيرها من الأشياء المجهولة فى عصر النهضة، وفقا لما ذكرع موقع ancient orgnins.













في الفترة من 23 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل، انخرط وفد مكون من اثني عشر باحثًا وخبيرًا من ستة دول أوروبية في جولة متخصصة في روما ومنطقة لاتسيو لدراسة وفهم تراثها المحصن، وتهدف المبادرة، التي تم تنظيمها في إطار الطريق الثقافي الأوروبي المدافع عن الآثار المحصنة في أوروبا، إلى تعزيز تبادل المعرفة مع الخبراء الإيطاليين وجذب شركاء جدد إلى المسار الثقافى.

القلعة

الهدف من الجولة هو إثارة اهتمام أوسع بالعصور الهامة من التاريخ الإيطالي، وربما توسيع هذا الاهتمام عبر المسار الثقافي الأوروبي. سيتم إصدار تقرير مطبوع مفصل في ختام الجولة، لتوثيق الأفكار والاكتشافات التي تم تحقيقها.

وكانت زيارة القلعة مرتقبة للغاية، حيث أن آخر زيارة قام بها خبراء الهندسة المعمارية العسكرية تعود إلى عام 1609 من قبل المهندس المعماري أورازيو تورياني قبل 414 عامًا، لذلك كانت هذه جولة تاريخية خاصة حقًا حيث افتتح الأمير لاندولفو دي نابولي رامبولا "روكا بورجيا" لعدد مختار من الزوار.