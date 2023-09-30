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Counter-Strike.. تعرف على المواصفات المطلوبة لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر

9/30/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Valve أخيرًا عن لعبة Counter-Strike الجديدة – Counter-Strike 2 – وهي متاحة الآن لجميع المستخدمين عبر منصة Steam، اللعبة مجانية ويمكن لجميع المستخدمين الآن تنزيل اللعبة وبدء اللعب.



ولكن، قبل الانتقال إلى ذلك، السؤال الأكبر هنا هو هل يستطيع جهاز الكمبيوتر الخاص بك التعامل مع لعبة Counter-Strike الجديدة؟ وفيما يلى قائمة متطلبات النظام الكاملة للعبة كما هو مدرج بواسطة Valve نفسها.


Counter-Strike 2: متطلبات النظام


قبل الدخول في تفاصيل متطلبات النظام الخاصة باللعبة، من المهم ملاحظة أن هذه هي الحد الأدنى من المتطلبات وأي جهاز كمبيوتر يطابق هذه المتطلبات يمكنه تشغيل اللعبة، أي شيء أعلى من هذا سيؤدي إلى تشغيل اللعبة بمعدل إطارات أفضل.



لاحظ أيضًا أن Valve جعلت اللعبة متاحة على منصات Windows و Linux. macOS مفقود من القائمة في الوقت الحالي.


الحد الأدنى من متطلبات ويندوز
نظام التشغيل: ويندوز 10

المعالج: 4 Intel Core i5 750 أو أعلى

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: يجب أن تبلغ سعة بطاقة الفيديو 1 جيجابايت أو أكثر ويجب أن تكون متوافقة مع DirectX 11 مع دعم Shader Model 5.0

دايركت اكس: الإصدار 11

التخزين: المساحة المتوفرة 85 جيجا





الحد الأدنى من متطلبات لينكس

نظام التشغيل: أوبونتو 20.04

المعالج:
Intel Core i5 750 أو أعلى

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: AMD GCN+ أو NVIDIA Kepler+ مع برامج تشغيل Vulkan محدثة. يوصى بشدة بدعم VK_EXT_graphics_pipeline_library.

التخزين: المساحة المتوفرة 85 جيجا

بطاقة الصوت: موصى بها للغاية



ماذا يخبرنا الحد الأدنى من المتطلبات عن لعبة Counter-Strike الجديدة؟

لطالما كانت لعبة Counter-Strike هي اللعبة التي يتم تشغيلها على أي جهاز كمبيوتر بغض النظر عن المواصفات. ويستمر ذلك مع أحدث لعبة، لذا، بالنظر إلى المتطلبات التي يمكن لهذه اللعبة تشغيلها حتى على الأجهزة القديمة نسبيًا.

وعلى سبيل المثال، تعد وحدة المعالجة المركزية Intel Core i5 من الجيل السابع أقدم ببضع سنوات وتبلغ متطلبات وحدة معالجة الرسومات 1 جيجابايت أو أكثر مع Direct X 11 وهو أيضًا ليس أحدث إصدار من DirectX.



بشكل عام، يمكن تشغيل اللعبة على أي جهاز كمبيوتر بشكل أساسي حتى لو كانت تحتوي على بعض الأجهزة الداخلية القديمة.











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