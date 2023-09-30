يعني ايه وضع Game Mode بنظام Macos Sonoma وكيف سيساعد المستخدمين

MENAFN - Youm7) طرحت شركة أبل نظام التشغيل macOS Sonoma لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بها منذ بضعة أيام، حيث يأتي آخر تحديث للبرنامج مزودًا بوضع الألعاب أو Game Mode الذي من المتوقع أن يعمل على تحسين تجربة الألعاب على أجهزة Mac.ويمكن لهذا الوضع الجديد تحسين الألعاب تلقائيًا لتزويد المستخدمين بتجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة، وسيعمل وضع اللعب على نظام التشغيل macOS Sonoma أيضًا على تقليل زمن الوصول باستخدام الملحقات اللاسلكية مثل AirPods ووحدات التحكم.كيف سيساعد وضع اللعبة لاعبى Mac؟

بدأت شركة أبل في تحسين تجربة الألعاب لمستخدمي أجهزة Mac، خاصة بعد التحول إلى شرائحها الداخلية، ويمكن لأحدث وضع لعب أن يعين الألعاب كأولوية أعلى لاستخدام موارد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية على التطبيقات الأخرى.

وهذا يعني أن الألعاب ستتوفر لها المزيد من الموارد، سيساعد ذلك المستخدمين على تقديم طريقة لعب أكثر سلاسة ومعدلات إطارات أعلى من خلال تخصيص موارد أقل للأجهزة لمهام الخلفية.سيعمل وضع الألعاب أيضًا على تقليل زمن الوصول باستخدام الملحقات اللاسلكية، سيؤدي الوضع أيضًا إلى مضاعفة معدل عينة البلوتوث، مما يمكن أن يقلل التأخير بين عندما يضغط المستخدمون على زر في وحدة التحكم الخاصة بهم وعندما ينعكس الإجراء في اللعبة. كيفية تمكين وضع اللعبة على ماك

لتمكين مستخدمي وضع اللعب، يحتاجون أولاً إلى تحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم من أبل باستخدام نظام التشغيل macOS Sonoma، وسيتم تشغيل وضع اللعبة تلقائيًا عندما يقوم المستخدمون بتشغيل لعبة في وضع ملء الشاشة.



ولا توجد ضوابط أو خيارات لتشغيله يدويًا حتى ذلك الحين، بمجرد تشغيل اللعبة في وضع ملء الشاشة، سيتمكن المستخدمون من رؤية أيقونة وحدة التحكم في اللعبة في شريط قوائم macOS.سيظهر الرمز حتى لو لم تكن وحدة التحكم متصلة بجهاز Mac، وسيؤدي النقر فوق أيقونة وحدة التحكم في اللعبة إلى فتح قائمة تحتوي على اسم اللعبة التي يتم لعبها في وضع ملء الشاشة،الخيار الوحيد الذي سيكون متاحًا في القائمة سيسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل وضع اللعبة.لإعادة تشغيل وضع اللعبة مرة أخرى، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق خيار تشغيل وضع اللعبة أو يمكنهم ببساطة إعادة تشغيل اللعبة في وضع ملء الشاشة، ومن المهم ملاحظة أن وضع اللعبة سيظل متوقفًا عن التشغيل حتى يقوم مستخدمو اللعبة باللعب حتى يقوموا بتشغيله مرة أخرى، وسيظل هذا الوضع معطلاً حتى إذا قام المستخدمون بإنهاء اللعبة وإعادة فتحها ولم يتحولوا إلى وضع ملء الشاشة.