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بدلة إلكترونية تساعد العدائين على الركض بشكل أسرع

9/30/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Youm7) طور فريق من المهندسين الميكانيكيين في جامعة Chung-Ang في كوريا الجنوبية بدلة خارجي يمكنها مساعدة العدائين على قطع مسافات قصيرة بشكل أسرع، وتم نشر مشروعهم في مجلة Science Robotics، وهذه البدلة الخارجية هى نوع من الأجهزة التي يمكن ارتداؤها على الجسم.



وفقًا لما ذكره موقع "techxplore"، ابتكر المهندسون وعلماء الروبوتات بدلات خارجية على مدى السنوات العديدة الماضية لتطبيقات متعددة، وقد تم تطوير بعض الأنواع، على سبيل المثال، لمساعدة ذوي الإعاقة على المشي، كما أن البعض يساعد القوات في حمل الأحمال الثقيلة.



وعمل فريق البحث على بدلة خارجية مصممة خصيصًا لتحسين سرعة الجري، فظإن البدلة الخارجية التي صنعها الفريق في كوريا صغيرة الحجم وذات أجزاء قليلة، وتتكون من حقيبة ظهر تحتوي على حزمة الطاقة، والتي توفر الضغط على الكابلات التي تمتد من العبوة إلى الوركين وأسفل كل فخذ.



وتزن 4.4 كجم فقط، كما تعمل الكابلات على تحسين سرعة الجري من خلال المساعدة في كل خطوة، فعندما يتم اتخاذ خطوة، ينقبض الكابل المتصل، مما يؤدي إلى سحب الساق الخلفية للأمام بشكل أسرع من المعتاد.



دمج الباحثون أيضًا أجهزة استشعار وجهاز كمبيوتر لمعالجة المعلومات المتعلقة بالمشية، مما يسمح بالمزامنة تلقائيًا مع الخطوات أثناء جري الشخص.



اختبر الفريق البدلة الخارجية الخاصة بهم من خلال مطالبة العدائين المتطوعين الهواة بارتدائها والذهاب لجولتين بطول 200 متر.



كما ركض كل متطوع نفس المسافة مرتين بدون الجهاز، وتم توقيت جميع المتسابقين بدقة، ووجد الباحثون أن ارتداء البدلة يختصر 0.97 ثانية في المتوسط لسباق واحد.




حسن الفريق مؤخرا البدلة الخارجية الخاصة بهم وأفادوا بأن وزنها الآن يبلغ 2.5 كيلوجرام فقط، وإنهم يخططون لاختباره مع العدائين المحترفين.







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