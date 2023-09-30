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تيم كوك يدمن استخدام نظارة Vision Pro ويكشف المزيد من التفاصيل عنها؟

9/30/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك، أنه يستخدم جهاز Vision Pro أول جهاز حوسبة مكانية من الشركة بانتظام وأنهى عليه مشاهدة أحد أشهر برامج Apple TV+ مؤخرًا، وفي مقابلة مع صحيفة الإندبندنت، سلط كوك الضوء على جهاز الحوسبة المكانية من شركة أبل.



وكانت آبل قد أطلقت جهاز Vision Pro وفي وقت سابق من هذا العام خلال المؤتمنر العالمي للمطورين (WWDC)، ورجحت إطلاق المنتج رسميا في العام المقبل بالولايات المتحدة فقط، ما ساهم في تحفيز الكثير من المطورين بالعالم على إنشاء تطبيقات عليه.



وقال "كوك"، إن Vision Pro
قد يكون بداية لعصر جديد من الحوسبة، ربما تساهم في طريقة تواصل الأشخاص أو عملهم، تمامًا مثل آيفون في عام 2007.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل إن Vision Pro أصبح جزءًا من روتينه ويمكن أن يصبح منتجًا "محددًا للصناعة". مضيفا: "هناك اختلافات كبيرة في الطريقة التي ينظر بها الناس إليها، اعتمادًا على ما إذا كانوا قد قرأوا عنها أو جربوها بالفعل". "أنا أؤمن أكثر بمدى عمق الحوسبة المكانية. وقال: "عندما تجربها، فهي لحظة لن يكون لديك سوى عدد قليل منها في حياتك".



على الرغم من أن شركة آبل عرضت
Vision Pro
إلا أنها لا تزال قيد التطوير، وسط توقعات أنه سيكون جهازًا ثوريًا يغير الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزة الكمبيوتر والعالم من حولنا.




يحتوي Vision Pro على نظام عرض فائق الدقة مع 23 مليون بكسل عبر شاشتين، كما يتضمن شريحة R1 جديدة تمامًا للعرض في الوقت الفعلي للعالم إلى جانب نظام الصوت المكاني المتقدم.











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