تيم كوك يدمن استخدام نظارة Vision Pro ويكشف المزيد من التفاصيل عنها؟

(MENAFN
- Youm7) كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك، أنه يستخدم جهاز Vision Pro أول جهاز حوسبة مكانية من الشركة بانتظام وأنهى عليه مشاهدة أحد أشهر برامج Apple TV+ مؤخرًا، وفي مقابلة مع صحيفة الإندبندنت، سلط كوك الضوء على جهاز الحوسبة المكانية من شركة أبل.
وكانت آبل قد أطلقت جهاز Vision Pro وفي وقت سابق من هذا العام خلال المؤتمنر العالمي للمطورين (WWDC)، ورجحت إطلاق المنتج رسميا في العام المقبل بالولايات المتحدة فقط، ما ساهم في تحفيز الكثير من المطورين بالعالم على إنشاء تطبيقات عليه.
وقال "كوك"، إن Vision Pro
قد يكون بداية لعصر جديد من الحوسبة، ربما تساهم في طريقة تواصل الأشخاص أو عملهم، تمامًا مثل آيفون في عام 2007.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل إن Vision Pro أصبح جزءًا من روتينه ويمكن أن يصبح منتجًا "محددًا للصناعة". مضيفا: "هناك اختلافات كبيرة في الطريقة التي ينظر بها الناس إليها، اعتمادًا على ما إذا كانوا قد قرأوا عنها أو جربوها بالفعل". "أنا أؤمن أكثر بمدى عمق الحوسبة المكانية. وقال: "عندما تجربها، فهي لحظة لن يكون لديك سوى عدد قليل منها في حياتك".
على الرغم من أن شركة آبل عرضت
Vision Pro
إلا أنها لا تزال قيد التطوير، وسط توقعات أنه سيكون جهازًا ثوريًا يغير الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزة الكمبيوتر والعالم من حولنا.
يحتوي Vision Pro على نظام عرض فائق الدقة مع 23 مليون بكسل عبر شاشتين، كما يتضمن شريحة R1 جديدة تمامًا للعرض في الوقت الفعلي للعالم إلى جانب نظام الصوت المكاني المتقدم.
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