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النيازك بريئة من دماء الديناصورات.. دراسة جديدة تكشف سبب الانقراض الكبير

9/30/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Youm7) كشف نموذج جديد عن أن ثوران بركان ضخم أدى لانقراض الديناصورات ، وليس نيزك تشيكسولوب الذي ضرب شبه جزيرة يوكاتان منذ أكثر من 66 مليون سنة، حيث صمم علماء من جامعة دارتموث محاكاة استخدمت بيانات جيولوجية من العالم الحقيقي لمعالجة أكثر من 300 ألف سيناريو محتمل.



وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طُلب من النظام تفسير السجلات الأحفورية عبر مليون سنة قبل وبعد انقراض الديناصورات.



وكشف النموذج أن تغير المناخ والغازات السامة الناتجة عن انبعاثات بركان ديكان ترابس التي استمرت لمئات الآلاف من السنين كانت السبب في انقراض المخلوقات، وتشير التقديرات إلى أن بركان "ديكان ترابس" الضخم في الهند، ضخ ما يصل إلى 10.4 تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون و9.3 تريليون طن من ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي للأرض خلال ثورانه الذي دام ما يقرب من مليون عام.



استمد الباحثون البيانات الجيولوجية والمناخية التي تم جمعها من ثلاث عينات أساسية من أعماق البحار، ووضعوها في نموذج الكمبيوتر الخاص بهم، حيث تحتوي كل عينة أساسية على حفريات تعود إلى ما بين 67 مليون و65 مليون سنة مضت.



وتم استخدام نظائر الكربون والأكسجين الموجودة داخل الأصداف المجهرية للعديد من الكائنات المتحجرة في العينات، والتي تسمى المنخربات، لتقدير درجات الحرارة العالمية القديمة في السنوات التي سبقت انقراض الديناصورات وبعدها.



وقال برينهين كيلر، الباحث المشارك في الدراسة والأستاذ المساعد في علوم الأرض: "لقد عمل نموذجنا من خلال البيانات بشكل مستقل ودون تحيز بشري لتحديد كمية ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت اللازمة لإنتاج المناخ واضطرابات دورة الكربون التي نراها في السجل الجيولوجي".



وأضاف كيلر: «تبين أن هذه الكميات متوافقة مع ما نتوقع رؤيته في الانبعاثات الصادرة عن مصائد ديكان».



استخدم كيلر وباحثه المشارك، أليكس كوكس، طالب الدراسات العليا في دارتموث، نموذج خزان دورة الكربون طويل المدى للمحيطات والغلاف الجوي والرواسب (LOSCAR) لحساب حركة ذرات الكربون قبل مليون سنة من انقراض الديناصورات وبعدها.



استخدمت نماذج LOSCAR الخاصة بهم بيانات جيولوجية خام من تلك العينات الأساسية في أعماق البحار لمحاكاة "دورة الكربون" القديمة، وتتبع تدفقات العنصر من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى أشكال الحياة القائمة على الكربون مثل المنخربات الصغيرة في المحيط.







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