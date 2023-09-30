مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي

(MENAFN
- Al Watan) تعقد وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU" مؤتمرا صحفيا اليوم عند السادسة مساء، لتسليط الضوء على أبرز ما سيتطرق له المؤتمر وأهم القرارات التي ستُناقش بين قادة وأعضاء الاتحاد، ومدى تأثيرها على الحراك المتواصل والتحول المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالميا.
ويشارك في المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة غدا وعلى مدى 5 أيام، قادة الاتحاد البريدي العالمي ومسؤولون من وزراء ورؤساء شركات رائدة وممثلي 192 دولة لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
MENAFN30092023000089011017ID1107169519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.