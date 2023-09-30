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مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي

9/30/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي "UPU" مؤتمرا صحفيا اليوم عند السادسة مساء، لتسليط الضوء على أبرز ما سيتطرق له المؤتمر وأهم القرارات التي ستُناقش بين قادة وأعضاء الاتحاد، ومدى تأثيرها على الحراك المتواصل والتحول المتسارع الذي يشهده قطاع البريد والخدمات اللوجستية، وتوظيفها لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة البريدية عالميا.
ويشارك في المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة غدا وعلى مدى 5 أيام، قادة الاتحاد البريدي العالمي ومسؤولون من وزراء ورؤساء شركات رائدة وممثلي 192 دولة لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.

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