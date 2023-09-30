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الجغبير: ايصال الغاز الطبيعي للمصانع .. يعزز تنافسية القطاع

9/30/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الذي تعتبر تكلفة الإنتاج العالية وخصوصا أسعار الطاقة ابرز معيقات تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير.

وأضاف الجغبير خلال مشاركته في لقاء تعريفي بالخدمات التي تقدمها شركة غاز الأردن المسال في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروع الغاز الطبيعي المضغوط بالسيارات الذي تقدمه شركة غاز الأردن المسال من شأنه توفير أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً في منطقة حقل الريشة الأردني والذي يشهد اكتشافاً لكميات جديدة واعدة من الغاز الطبيعي، موضحا ان ملف التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي والذي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من حيث أثره في المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة اضافة الى دوره في جذب العديد من الاستثمارات الجديدة للمملكة، وكما هو الحال في تجارب الدول التي قطعت أشواطاً كبيرة ضمن هذا الإطار وأبرزها جمهورية مصر الشقيقة والتي ربطت ملف التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة بخطة متكاملة لمضاعفة الصادرات حتى العام 2025 وأطلقت المبادرات والبرامج الوطنية اللازمة لذلك.

واشار الجغبير الى ان الاستفادة من الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي الأردني حتى الان لم تكن بالشكل المطلوب وذلك بسبب عدد من التحديات أبرزها الارتفاع الكبير في كلف الاستثمار الأولية للبنية التحتية اللازمة لإيصال الغاز بالأنابيب للمصانع بما يشمل ذلك الخطوط الفرعية التي يتم توصيلها مع خط الغاز الرئيسي وملحقاتها وكافة التجهيزات اللازمة، مشيدا بدور وزارة الطاقة في تبني الحكومة لمشروع ايصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر والروضة الصناعيتين للمساهمة في تخفيض الكلف التشغيلية على الشركات الصناعية وزيادة قدراتها الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بالاضافة الى بدء تدفق استثمارات صناعية جديدة تستخدم الغاز الطبيعي.

يذكر ان الغاز الطبيعي يعتبر بديلاً اقتصادياً مقارنة بأنواع الوقود الأخرى كالديزل وزيت الوقود الثقيل والغاز البترولي المسال، فعلى سبيل المثال تصل نسب التوفير (بحسب الأسعار الحالية) في حال التحول نحو استخدام الطبيعي الى حوالي 68% كبديل للديزل ، و 46% كبديل عن الغاز البترولي المسال، والى 40% كبديل عن زيت الوقود.

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