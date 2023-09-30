Saturday, 30 September 2023 10:33 GMT

النفط يسجل مكاسب فصلية بنسبة 30%

9/30/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف“أوبك+” في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية .
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم 7 سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 90 سنتا إلى 92.20 دولار للبرميل، وفق“رويترز”.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا إلى 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.
ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو/ تموز، نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته“رويترز” لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته أمس الجمعة.

MENAFN30092023000072011014ID1107169509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث