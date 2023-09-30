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مافيا التصاريح والحملات الأمنية الشرسة تؤرق العمالة المصرية في الأردن

9/30/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد رشيد






"مافيا التصاريح والحملات الأمنية الشرسة" هما أكثر ما يؤرق العمالة المصرية في الأردن، فمنذ عشرات السنين لا يزال العاملون المصريون يعانون ويعانون من التحديات المعيشية والعملية التي تواجههم في الأردن.

فمعاناتهم بدأت قبل رحلة سفرهم إلى الأردن حسب ما رواه لنا العامل المصري المقيم في الأردن منذ 16 عاما الملقب بـ"أبو مصطفى"، فمنذ عقده لنية السفر والعمل في الأردن تعرض لعدة محاولات للنصب والاحتيال من قبل من أطلق عليهم اسم "مافيا التصاريح"، إذ كانوا يقدمون وعودا كاذبة بتأمين تصاريح عمل في الأردن مقابل مبالغ مادية، ولكنه لاحظ اختلافا في أقوالهم ووعودهم مما دعاه للشك في مصداقيتهم وضرورة البحث عن طرق أكثر مصداقية.

ويرى "أبو مصطفى" أن معاناتهم لم تنته بعد وصولهم وبدئهم للعمل في الأردن، بل إن المخاطر والمخاوف من العقوبات والترحيل كانت تلاحقهم دائما، إذ يرى أنهم أجبروا على العمل في مجالات غير المصرح لهم بالعمل بها في رحلتهم التي أطلق عليها "أبو مصطفى" اسم " فسحة البحث عن العيش"، بقوله "كنا مجبرين على العمل في مجالات الصناعة والإنشاءات لعدم توفر فرص عمل في المزارع حيث إن تصاريحنا كانت زراعية"، إلا أن فسحة البحث عن العيش كما وصفها كانت تعاني من الحملات الأمنية الباحثة عن المخالفين.

ومن الناحية الأخرى يطل علينا "أبو مصطفى" بتطرقه للحديث عن قرارات وزارة العمل التي ساعدت الكثير من العمالة الوافدة على تخطي شبح الحملات الأمنية إذ سمحت لهم بالانتقال بين المهن والحرف وتحويل تصاريحهم بالفترة الواقعة بين شهر أيار/ مايو وحتى شهر آب/ أغسطس من السنة الحالية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود صرح مسبقا عن قرارات الوزارة التي اتخذت في التاسع من نيسان/ أبريل 2023 لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن وكان أبرزها منح فرصة للعمالة الوافدة بالانتقال بين القطاعات المتخلفة، شريطة تصويب أوضاعهم وحصولهم على تصريح عمل، وتم تمديد العمل بهذا القرار في السادس من آب/ أغسطس 2023 ولمدة شهرين.

وتلت هذه القرارات زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لإجراء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بعد لقاء دار بينهم.

وقال الخصاونة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مدبولي، "إنّ اللقاء تطرق إلى الدور المهم للأشقاء في مصر، المقيمين والعاملين في الأردن، وجرى الاتفاق على الالتزام بشأن كيفية الحفاظ على الأشقاء في سياق القوانين المنظمة للعمل في الأردن، وحثهم على توفيق أوضاعهم".

وبلغ عدد التصاريح سارية المفعول الخاصة بالعمالة المصرية في الأردن في آب/ أغسطس 2023 قرابة 134 ألف تصريح وفق بيانات وزارة العمل المصرح بها، بينما يبلغ عدد المصريين المقيمين في الأردن قرابة 636 ألف مقيم وفقا لبيانات المجلس الأعلى للسكان، بينما كان عدد التصاريح الفعالة لكافة العمالة الوافدة في الأردن من مختلف الجنسيات يزيد على 333 ألف تصريح بحسب آخر تقرير سنوي على موقع وزارة العمل بسنة 2021.






ومن جهته، عبر المستثمر الأردني موسى أحمد عن استيائه من تطبيق قرار تعليمات الحرف والأشغال اليدوية الذي منع العمالة المصرية والغير الأردنية عامة من ممارسة هذه الحرف في الأردن، مشيرا إلى أن العاملين المصريين يحترفون هذه المهن وتتصف العمالة المصرية الوافدة عن غيرها من العمالة بالكفاءة والإنتاجية العاليتين، إذ إنه يفضل العامل المصري على العامل المحلي آخذا بعين الاعتبار عدم توافر كفاءات أردنية ترغب في العمل بهذا المجال باستمرارية، ولكنه مجبر على الالتزام في القوانين التي حالت دون ذلك.

وأكدت كل من وزارتي الداخلية والعمل في بيان مشترك أصدرتاه بمنتصف أيلول/ سبتمبر 2023 أن كافة الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.

وأشارتا إلى أن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏ ‏(الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة والغير المصرح لها) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

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