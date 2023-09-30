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تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل

9/30/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماعه المنعقد اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لعام 2023 بقيمة صفر، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة.

وقال السعايدة إنها القيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر أيلول/ سبتمبر الحالي.

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