تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل
التاريخ
9/30/2023 2:30:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
في اجتماعه المنعقد اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة
الكهرباء لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لعام 2023 بقيمة صفر، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد
السعايدة.
وقال السعايدة إنها القيمة نفسها التي تم
تحديدها لشهر أيلول/ سبتمبر الحالي.
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