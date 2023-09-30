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إطلاق حملة العمل اللائق حق

9/30/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصاديّة والمعلوماتيّة والمرصد العمّاليّ الأردنيّ حملةً بعنوان "العمل اللائق حقّ"، اليوم السبت؛ بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف اليوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من كلّ عام.

‎وتهدف الحملة إلى إبراز مدى تطبيق معايير العمل اللائق في سوق العمل الأردني، والنهوض بالوعي الجماعي حول المعايير والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالعمل اللائق.

‎وتتضمن الحملة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتنوع بين رسائل توعوية واقتباسات من عاملين وعاملات وتقارير صحفيّة مع الوسوم التالية: (#العمل_اللائق_حق) و(#عمل_لائق_للجميع) و(#الصحة_والسلامة_المهنية).

وتنطلق الحملة تأكيدا على ضرورة الالتزام بمعايير العمل اللائق في جميع القطاعات وبخاصة توفير الأجر الكريم والحمايات الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى عدم انتهاك حقوق العمال المنصوصة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

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