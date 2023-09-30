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رفع عمولة شحن المركبات الكهربائية 3 قروش لكل كيلو واط

9/30/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس مفوضي هيئة قطاع الطاقة والمعادن رفع عمولة شحن المركبات الكهربائية للشواحن السريعة في محطات المحروقات 3 قروش /ك.و.س، اعتبارا من يوم غد الأحد.
وعممت الهيئة على النقابة العامة لأصحاب محطات المحروقات بتعديل عمولة شحن المركبات الكهربائية لتصبح 80 فلسا/ك.و.س للشواحن السريعة بدلا من 50 فلسا/ك.و.س.
وتاليا القرار:





MENAFN30092023000072011014ID1107169504

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