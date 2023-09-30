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موديز: التمويل العقاري سيعزز مكانة السعودية كأكبر سوق إسلامي

9/30/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز Moodys، خلال تقريرها الشهري، إن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC ستعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للتمويل الإسلامي على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أفادت موديز بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستصبح مصدرا أكثر أهمية في سوق الصكوك، مع توسع ميزانيتها العمومية.
وأضافت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بأنه من المُرجح أن تقوم الشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات السعودي بتمويل بعض هذا النمو المستقبلي للمملكة من خلال الأوراق المالية والسندات المغطاة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على التمويل بالجملة المتوافق مع الشريعة الإسلامية والدعم الحكومي حتى الآن.
وإلى جانب ذلك، أشارت موديز إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المزيد من البنوك في استخدام تسهيلات شراء الرهن لتحرير ميزانياتها العمومية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري السعودية SRC .
وكان رئيس البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري أكد أن السعودية هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛ حيث يتجاوز إجمالي الأصول 3.1 تريليون ريال سعودي (830 مليار دولار).
وفي حديثه في ندوة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالرياض، قال السياري، إن قطاع التمويل الإسلامي العالمي شهد نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب السياري، رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التمويل الإسلامي حاليا 11.2 تريليون ريال سعودي، أي ما يمثل متوسط نمو بنسبة 9.6 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقة عميقة الجذور وتاريخية مع التمويل الإسلامي، فهي تضم أكبر سوق تمويل إسلامي في العالم، حيث يتجاوز إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات 3.1 تريليون ريال سعودي. وقال السياري إن قطاع الصيرفة الإسلامية وحده يمثل 33 في المائة من أصول البنوك الإسلامية العالمية.
وأشار المحافظ كذلك، إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر للصكوك السيادية في العالم. ويعد قطاع التأمين التعاوني الأسرع نموا في العالم؛ حيث سجل معدل نمو قدره 27 بالمائة في العام الماضي.
وأكد السياري، خلال كلمته، دعم البنك المركزي لتحقيق أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك بناء سوق تمويل إسلامي مرن وسليم.
وتضمن الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لهذا العام، العديد من الفعاليات وجلسات الحوار بمشاركة الخبراء وصناع القرار في الصناعة. كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، آفاق التمويل الإسلامي وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وتشديد الأوضاع المالية.
وكانت معلومات السوق، في الأشهر الستة الماضية، مواتية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي أيار (مايو)، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أنه من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل الإسلامي بنحو 10 في المائة هذا العام، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وفي آذار (مارس)، اقترحت Moody's Investors Service أيضا، أن إصدار الصكوك العالمية من المتوقع أن يستقر من 170 مليار دولار إلى 175 مليارا في العام الحالي، بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في العام الماضي إلى 178 مليار دولار.
الى ذلك، قالت وكالة موديز في تقرير آخر إن صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشهد نموا قويا، مدفوعا بقدرتها الاستثمارية العالية بسبب السيولة الوفيرة من أسعار النفط المواتية.
وتوسع قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي بنسبة 61 % في عام 2021، لكنه يمثل 0.8 % فقط من قطاع التكنولوجيا المالية العالمي للتمويل التقليدي.
وأضافت موديز: "نتوقع أن يستمر القطاع في النمو مع ميل الأنظمة المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا بشكل متزايد نحو القواعد المصرفية "المفتوحة" التي تسهل الابتكارات في التمويل الرقمي".
وتقع معظم شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية في إندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا، وتستضيف 59 % من عمليات التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية.
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل مواتية، مثل الدعم التنظيمي القوي للاقتصاد الإسلامي، والعدد الكبير من السكان المسلمين (باستثناء المملكة المتحدة)، والقطاعات المصرفية الإسلامية المتقدمة، وتوافر المواهب التي تدعم تطوير التمويل الإسلامي.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة Beehive، وهي منصة إقراض من نظير إلى نظير مقرها دبي تقدم تمويلا متوافقا مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة آفاق الإسلامية للتمويل، التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل وحلول التكافل.
وسيستمر نمو القطاع في التركيز في البلدان التي لديها دول مصرفية إسلامية راسخة، ولكن من المتوقع أن يظل قويا في الأسواق الإسلامية غير الأساسية، مثل المملكة المتحدة، حيث يقود السكان المسلمون الطلب.
وقالت موديز: "نتوقع أن تتجاوز أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية 1 % من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2025 من المستوى الحالي البالغ 0.8 %".
في المقابل، أشار التقرير إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية التقليدية، التي تفتقر إلى التمويل الأكثر استقرارا من المؤسسات القائمة، قامت بتقليص عملياتها، خاصة تلك التي تتبع نهج "البناء الآن، الربح لاحقًا" الذي يتطلب ضخا منتظما لتمويل الأسهم.-(وكالات)

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