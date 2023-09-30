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ترخيص 830 شاحنة لغايات العمر التشغيلي

9/30/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






كشف نائب نقيب أصحاب الشاحنات نايل الذيابات عن ترخيص 830 رأسا قاطرا للشاحنات بعد الإنتهاء من إجراءات التخليص عليها واستيرادها لغايات التحديث الاستبدالي.
وتوقع الذيابات أن يقوم نحو 2300 صاحب شاحنة (انتهى عمرها التشغيلي) باستبدال الرؤوس القاطرة للشاحنات لغايات التحديد والالتزام بالعمر التشغيلي خلال المهلة التي حددها مجلس الوزراء للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لهذه الغاية.
وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري م.عبد الرحيم وريكات كشف في تصريحات سابقة لـ"الغد" عن ارتفاع عدد طلبات استيراد الرؤوس القاطرة للشاحنات والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي منذ صدور قرار مجلس الوزراء في السادس من آب (أغسطس) الماضي بإعفائها من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 % وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي.
وأكد وريكات وجود إقبال ملحوظ من قبل مشغلي الشاحنات على تقديم طلبات الاستبدال لغايات التحديث للرؤوس القاطرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات وتقديم حوافز لغايات تحديث أسطول الشاحنات.
من جهته، أكد الذيابات أن قرار مجلس الوزراء بتقديم الحوافز والإعفاءات كان جيدا، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال تسير بشكل حسن ضمن إجراءات ميسرة من قبل هيئة تنظيم النقل البري واللجنة الفنية والمنطقة الحرة ودوائر الجمارك وضريبة المبيعات والترخيص .
وبين الذيابات أن أصحاب الشاحنات يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل لغايات الاستبدال.
وردا على سؤال حول ارتفاع الكلف التشغيلية على أصحاب الشاحنات بين ذيابات أن الكلف التشغيلية بشكل عام في ارتفاع مشيرا إلى أن أهم كلف التشغيل هي الديزل مستدركا أن الحكومة وضعت معادلة للأجور منصفة لأصحاب الشاحنات ترتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار الديزل شهريا.
وكان مجلس الوزراء قرر في آب الماضي إعفاء الشَّاحنات (الرؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادة رقم (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000، والمقدرة بنسبة (10 %) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15 %) على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري الإعفاءات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن تمنح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.
وتضمن القرار كذلك وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات التي تم استيرادها والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري بوضع هذه الآلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
وأصدرت دائرة الجمارك الأردنية، في السابع من آب (اغسطس) الماضي تعميما لتطبيق رمز إضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة التي تستورد مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة. وجاء التعميم الذي أصدرته الدائرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعفاء الشَّاحنات (الرؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16 %).

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