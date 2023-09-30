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ما المطلوب لاستدامة انخفاض عجز الميزان التجاري؟

9/30/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجع عجز الميزان التجاري مؤشر إيجابي، لكن المحك الفعلي أن يستمر هذا المؤشر لأهمية ما يساهم به من تعزيز المخزون من الاحتياطي الأجنبي ومنحه العملة المزيد من المتانة.
عجز الميزان التجاري محليا تراجع 9.3 % في 7 أشهر، الأمر الذي عزاه خبراء اقتصاديون إلى تراجع حجم المستوردات بشكل واضح، مدفوعة بتقليص فاتورة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية وتراجع حجم المستوردات المحلية من الحلي والمجوهرات، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية.
وشدد الخبراء على ضرورة استدامة انخفاض عجز الميزان التجاري، والعمل على دعم كافة الأسباب التي تساعد في استمرار انخفاضه وذلك من خلال إطلاق الحكومة سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيزها على زيادة الصادرات وتنويعها، إضافة إلى ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة البديلة وزيادة نسبتها في معادلة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الدخول في اتفاقيات تجارية جديدة.
وكانت دائرة الاحصاءات العامة قد أعلنت في تقرير التجارة الخارجية تراجع المعجز في الميزان التجاري ليبلغ 5.307 مليار دينار.
وبحسب التقرير ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر بنسبة 1.3 بالمائة، لتبلغ 4.914 مليار دينار فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 5.292 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ قيمته 378 مليون دينار.
وفي المقابل انخفضت المستوردات بنسبة 4.7 بالمائة، لتبلغ قيمتها 10.599 مليار دينار عن نفس الفترة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمائة للشهر الثاني على التوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.
الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أكد أن مواصلة تراجع عجز الميزان التجاري مؤشر ايجابي للاقتصاد الوطني ويؤثر على ميزان المدفوعات بشكل جيد والذي يضم بنودا أخرى مهمة مثل الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.
ووفق المخامرة فإن انخفاض العجز التجاري يعود إلى مجموعة من الأسباب، منها انخفاض حجم المستوردات بشكل واضح نتيجة تراجع فاتورة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية وبنسبة اقتربت من 19 % إضافة إلى تراجع مستوردات المملكة من الحلي والمجوهرات بما نسبته 35 %، علاوة على ارتفاع صادرات المملكة خلال الأشهر الماضية بنسب معقولة حيث ارتفعت نسبة تغطيتها للمستوردات.
ويشار إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كانت قد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 50 %، مقارنة بنسبة
47.5 % في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 2.8 %.
وبهدف استدامة تراجع عجز الميزان التجاري طالب المخامرة بضرورة إطلاق الحكومة سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيزها على زيادة الصادرات وتنويعها، من خلال تخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأسعار الطاقة وأجور النقل لزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا، إضافة إلى أهمية تحسين جودة شبكة النقل العام في محافظات المملكة إلى جانب البحث عن شركاء تجاريين إستراتيجيين للأردن يمكن من خلالهم المساهمة في تقليل كلف الاستيراد، والحد من انعكاس ارتفاع أسعار البضائع عالميا لدينا.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن تراجع عجز الميزان التجاري محليا من شأنه أن يساعد في تعزيز مخزون المملكة من الاحتياطي الاجنبي ما يمنح الدينار المزيد من المتانة.
ولفت عقل إلى أن اهمية انخفاض عجز الميزان التجاري الحاصل خلال الاشهر الماضية من العام، تكمن بتحقق هذا التراجع بعد ارتفاع غير عادي بهذا المؤشر خلال العام الماضي، وبذلك يعود العجز لدينا في الميزان التجاري إلى المستوى المتوسط الآمن.
وكان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 22.36 بالمائة، بنهاية العام 2022، ليبلغ 10.59 مليار دينار.
وأكد عقل أنه لابد من العمل على المحافظة على انخفاض الميزان التجاري وذلك من خلال رفع سوية القطاع الصناعي لغاية زيادة حجم الانتاج المحلي، وإحلال المنتجات المصنعة محليا بدلا من المستوردة، إضافة إلى ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة البديلة وزيادة نسبتها في معادلة الاستهلاك المحلي، حيث أن ذلك سيعزز انخفاض فاتورة المستوردات من المشتقات النفطية التي شكل ارتفاعها خلال السنوات الماضية عبئا على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إنه من المهم البناء على انخفاض عجز الميزان الحاصل، والعمل على دعم كافة الاسباب التي تساعد في استمرار انخفاضه، وذلك من خلال فتح واستهداف اسواق خارجية جديدة، إضافة إلى تمكين القطاع الصناعي وحفزه لزيادة حجم الصادرات، إلى جانب استغلال كافة اشكال الطاقة الداخلية التي تضمن تقلص فاتورة المستوردات النفطية الخاصة في الاردن، والمتمثلة بالطاقة النظيفة والصخر الزيتي.
وأوضح الحموري أن لانخفاض عجز الميزان التجاري اثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني يتمثل في المحافظة على رصيد المملكة من العملات الصعبة ، فضلا عن التقليل الحاجة إلى الاقتراض لانه عادة ما يتم تغطية الفجوة في الميزان التجاري من خلال الاقتراض.
وبحسب الحموري فإن انخفاض الميزان التجاري خلال الفترة الماضية من العام يعود بشكل واضح إلى التراجع الكبير في حركة المستوردات، إلى جانب نمو حجم الصادرات، مشيرا إلى ان تراجع حجم الوردات يعبر احيانا عن تراجع حجم النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب العام.

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