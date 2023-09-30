الطرابيشي وماضي يفتتحان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
افتتح لاعبا المنتخب الوطني لرماية السكيت، أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي السبت، مشاركتهما في منافسات رماية التراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من تشرين الأول.
وخاض "ماضي" و"الطرابيشي" اليوم المرحلة التأهيلية إلى النهائي وذلك من خلال التصويب على ٧٥ طبق.
حيث حل اللاعب "الطرابيشي" في المركز الـ ٢٧ بعد أن تمكن من إصابة ٦٨ طبق من أصل ٧٥ طبق.
فيما حل اللاعب "ماضي" في المركز ٤١ بعد أن تمكن من إصابة ٥٦ طبق.
هذا وسيستكمل اللاعبان يوم غد مشاركتهما حيث سيصوب كل منهما على ٥٠ طبق في منافسات الغد، حيث يتأهل إلى النهائي اللاعبين الذين يحتلون المراكز الـ ٦ الأولى.
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