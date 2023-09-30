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الطرابيشي وماضي يفتتحان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

9/30/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - افتتح لاعبا المنتخب الوطني لرماية السكيت، أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي السبت، مشاركتهما في منافسات رماية التراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من تشرين الأول.

وخاض "ماضي" و"الطرابيشي" اليوم المرحلة التأهيلية إلى النهائي وذلك من خلال التصويب على ٧٥ طبق.

حيث حل اللاعب "الطرابيشي" في المركز الـ ٢٧ بعد أن تمكن من إصابة ٦٨ طبق من أصل ٧٥ طبق.

فيما حل اللاعب "ماضي" في المركز ٤١ بعد أن تمكن من إصابة ٥٦ طبق.

هذا وسيستكمل اللاعبان يوم غد مشاركتهما حيث سيصوب كل منهما على ٥٠ طبق في منافسات الغد، حيث يتأهل إلى النهائي اللاعبين الذين يحتلون المراكز الـ ٦ الأولى.


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