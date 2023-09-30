مصلح وشعبان تنهيان مشاركتهما في تراثليون الآسياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أ
نهت لاعبتا المنتخب الوطني للترايثلون، ليديا مصلح ومريم شعبان، السبت، مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وحلت اللاعبة ليديا مصلح في المركز ١٤ بعد أن أنهت السباق بزمن بلغ ٢:٢٠.٧ ساعة، فيما لم تتمكن اللاعبة مريم شعبان من انهاء السباق.
وحققت اللاعبة اليابانية، يوكو تاكاهاشي، الميدالية الذهبية بعد أن أنهت السباق بزمن بلغ ٢:٠١.٠٤ ساعة.
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