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أبو دبرة يحرز لقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ ‏وناشخو ثانيا وقوقا ثالثا

9/30/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حقق السائق مهند أبو دبرة لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) 2023، بعد فوزه في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق ‏المطار.‏
وجاء في المركز الثاني في السباق السائق فيصل ناشخو، واحتل المركز الثالث السائق عبد الله قوقا، وأقيم السباق بدعم من شركة ‏زين الأردن.‏
وتألف السباق من عملية الإحماء ‏‏والتصفيات وجولة (بريد غرايد للسباق الأول)، وجولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وضمت (12) ‏لفة، جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني ‏وضمت (16) لفة.‏
المنافسة في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ، كانت من أقوى المنافسات بين السائقين مهند أبو دبرة وفيصل ناشخو ‏وعبد الله قوقا.
وخرج من السباق في الجولة النهائية أقوى المنافسين سند الحموي ليكتفي بالمركز الثاني في الترتيب العام لبطولة ‏الأردن لسباقات الكارتينغ وجمال صوالحي بسبب تعرضه لحادث أثناء السباق، وعبد الله جبوري.‏
وتكونت بطولة الأردن للكارتينغ 2023 من 5 جولات، وفاز بالجولة الأولى مهند أبو دبرة، واحتل سند حموي المركز الثاني، ‏وجاء عبد الله ‏الجبوري ‏في المركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية سند الحموي واحتل فيصل ناشخو المركز الثاني، وجاء عبد الله قوقا ‏بالمركز ‏الثالث، وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو وجاء سند الحموي في المركز الثاني، واحتل حمزة أبو عنبر المركز الثالث، وفاز في الجولة الرابعة مهند أبو دبرة وحل في المركز الثاني عبد الله قوقا، وجاء جمال صوالحي في المركز الثالث.‏
وكانت النتائج الفنية للجولة الخامسة على النحو الآتي:‏‎ ‎

- الجولة قبل النهائية للسباق‎ ‎
المركز الأول: مهند أبو دبرة.‏‎
المركز الثاني: سند الحموي.‏‎ ‎
المركز الثالث: فيصل ناشخو.‏
المركز الرابع: عبد الله قوقا.‏‎
المركز الخامس: عبد الله الجبوري.‏‎ ‎

‏-النتائج النهائية للسباق‎ ‎

المركز الأول: مهند أبو دبرة.‏‎ ‎
المركز الثاني: فيصل ناشخو.‏
المركز الثالث: عبد الله قوقا.‏‎ ‎
المركز الرابع: رعد العبادي.

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