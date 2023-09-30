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الأمير على يلتقي رؤساء أندية المحترفين الثلاثاء

9/30/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - يلتقي سمو الأمير علي ابن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم يوم الثلاثاء المقبل، رؤساء أندية المحترفين بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، لبحث إيجاد حل لمطالبات الأندية المالية خصوصا في ظل عدم وجود شركة راعية للدوري.
وكان اتحاد الكرة قد عمم على رؤساء أنديه المحترفين لحضور الاجتماع.

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