الأمير على يلتقي رؤساء أندية المحترفين الثلاثاء

الأمير على يلتقي رؤساء أندية المحترفين الثلاثاء
التاريخ
9/30/2023 2:30:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
يلتقي سمو الأمير علي ابن
الحسين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة
القدم يوم الثلاثاء المقبل، رؤساء أندية المحترفين بحضور عدد من أعضاء الاتحاد،
لبحث إيجاد حل لمطالبات الأندية المالية خصوصا في ظل عدم وجود شركة راعية للدوري.
وكان اتحاد الكرة قد عمم على رؤساء أنديه
المحترفين لحضور الاجتماع.
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