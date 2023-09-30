المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى ربع نهائي الآسياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وجاء على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة ٨٧-٦٢ وذلك في المواجهة التي جمعت المنتخبين السبت بصالة ستاد هانغتشو الأولمبي في ختام مبارياته بدور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية.
وأنهى منتخبنا الوطني دور المجموعات متصدراً لمجموعته الثالثة برصيد ٦ نقاط حققها من ٣ انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
وبفضل تصدره لمجموعته وفوزه على المنتخب الفلبيني فقد تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي مباشرةً حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة الملحق بين السعودية وثالث المجموعة الثانية.
وبالعودة إلى مباراة اليوم فقد أنهى منتخبنا الربع الأول متقدماً بنتيجة ١٦-١٣ قبل أن يواصل المنتخب تفوقه ويحسم الربع الثاني بنتيجة ٢٦-١٦ ويوسع الفارق إلى ١٣ نقطة.
وتمكن المنتخب الفلبيني من تقليص الفارق إلى ٧ نقاط في الربع الثالث بعد أن أنهاه لصالحه بنتيجة ١٧-٢٣ قبل أن يعود التفوق لمنتخبنا الوطني في الربع الأخير ويحسمه لصالحه بنتيجة ٢٨-١٠ ويُحقق الفوز.
MENAFN30092023000072011014ID1107169491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.