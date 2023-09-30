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المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى ربع نهائي الآسياد

9/30/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وجاء على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة ٨٧-٦٢ وذلك في المواجهة التي جمعت المنتخبين السبت بصالة ستاد هانغتشو الأولمبي في ختام مبارياته بدور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية.

وأنهى منتخبنا الوطني دور المجموعات متصدراً لمجموعته الثالثة برصيد ٦ نقاط حققها من ٣ انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.

وبفضل تصدره لمجموعته وفوزه على المنتخب الفلبيني فقد تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي مباشرةً حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة الملحق بين السعودية وثالث المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى مباراة اليوم فقد أنهى منتخبنا الربع الأول متقدماً بنتيجة ١٦-١٣ قبل أن يواصل المنتخب تفوقه ويحسم الربع الثاني بنتيجة ٢٦-١٦ ويوسع الفارق إلى ١٣ نقطة.

وتمكن المنتخب الفلبيني من تقليص الفارق إلى ٧ نقاط في الربع الثالث بعد أن أنهاه لصالحه بنتيجة ١٧-٢٣ قبل أن يعود التفوق لمنتخبنا الوطني في الربع الأخير ويحسمه لصالحه بنتيجة ٢٨-١٠ ويُحقق الفوز.

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