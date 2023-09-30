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أنس جابر تحرز اللقب الخامس في مسيرتها

9/30/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحرزت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالمياً لقب دورة نينغبو الصينية 250 لكرة المضرب المقامة على أرض صلبة، بفوزها الساحق على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6-2 و6-1 السبت في النهائي.

وهذا اللقب الخامس في مسيرة جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأميركية والأول على أرض صلبة، وذلك بعد أن انتهى مشوارها عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا المكسيكية الألف وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو الأميركية.

وخاضت جابر المباراة النهائية الثالثة عشرة في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون في نيسان/أبريل الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مطلع تموز/يوليو الماضي.

ويُعدّ أبرز انجاز لجابر (29 عاماً) حلولها وصيفة في بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022).

من جهتها، خاضت شنايدر (19 عاماً ومصنفة 85 عالمياً) النهائي الأولى في مسيرتها الاحترافية.

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