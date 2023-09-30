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قميص ميسي الأعلى مبيعا في الدوري الأميركي

9/30/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انعكس وصول ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، على حجم مبيعات قمصان ناديه إنتر ميامي، التي أصبحت الأكثر مبيعا خلال الموسم الرياضي الحالي.

وكانت أقل من ثلاثة أشهر كافية ليصبح قميص الأسطورة الأرجنتينية الأكثر طلبًا على متجر الدوري الأميركي لكرة القدم عبر الإنترنت، يليه قميص جواو كلاوس، لاعب سانت لويس سيتي، وهاني مختار، لاعب نادي ناشفيل، حسبما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية.

وفي الوقت نفسه، كان أحد القمصان الأكثر رواجًا في السنوات الأخيرة هو قميص اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا مع لوس أنجليس إف سي، ومع ذلك فقد تراجع إلى المركز الخامس خلف سيباستيان دريوسي، لاعب أوستن إف سي.

وانتقل ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، والمتوج بسبع كرات ذهبية إلى نادي إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان.

وبصم الأرجنتيني على بداية رائعة مع فريقه حيث قاده إلى سلسلة انتصارات متوالية، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.

وبات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.

وساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي شارك فيها إلى مستويات غير مسبوقة، نقلا عن الحرة.

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