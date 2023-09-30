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اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدوليين

9/30/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



علن الاتحاد الأردني لكرة القدم، قائمة الحكام الدوليين للعام 2024، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.

واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.

وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.

كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.

في المقابل، تم تشكيل لجنة لتعديل وتحديث لائحة الحكام، والتي ضمت مأمون علاونة، إبراهيم أبو فارة، إسماعيل الحافي، عوني حسونة، ومدير دائرة الحكام في الاتحاد.

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