الدوري الإنجليزي.. فوز ساحق لآستون فيلا على برايتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقّق آستون فيلا فوزاً باهراً على ضيفه برايتون (6-1) اليوم السبت في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتناوب كل من أولي واتكينز (14 و21 و65) والإكوادوري بيرفس إستوبينان (26 خطأ في مرمى فريقه) وجاكوب رامزي (85) والبرازيلي دوغلاس لويز (90+7) على تسجيل أهداف الفريق الفائز.
في المقابل بصم الإسباني أنسو فاتي على هدف الخاسر الوحيد (50).
وبذلك رفع آستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف أمام برايتون الرابع.
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