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الدوري الإنجليزي.. فوز ساحق لآستون فيلا على برايتون

9/30/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقّق آستون فيلا فوزاً باهراً على ضيفه برايتون (6-1) اليوم السبت في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتناوب كل من أولي واتكينز (14 و21 و65) والإكوادوري بيرفس إستوبينان (26 خطأ في مرمى فريقه) وجاكوب رامزي (85) والبرازيلي دوغلاس لويز (90+7) على تسجيل أهداف الفريق الفائز.

في المقابل بصم الإسباني أنسو فاتي على هدف الخاسر الوحيد (50).
وبذلك رفع آستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف أمام برايتون الرابع.

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