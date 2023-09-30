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آرسنال يهزم بورنموث برباعية ومانشستر يونايتد يواصل التعثر

9/30/2023 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاد آرسنال إلى مسيرة الانتصارات عقب تعادله مع ضيفه وغريمه توتنهام (2-2) في ديربي شمال لندن، واكتسح مستضيفه بورنموث بأربعة أهداف دون رد السبت في إطار المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لآرسنال في الدقيقة 17 وأضاف مارتن أوديغارد قائد المدفعجية الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني افتتح الألماني كاي هافيرتس سجله التهديفي مع آرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز بن وايت الهدف الرابع لأرسنال من ضربة رأس رائعة.
ورفع آرسنال رصيده إلى 17 نقطة بعد أن حقق انتصاره الخامس مقابل تعادلين فيما تلقى بورنموث خسارته الرابعة مقابل 3 تعادلات وتجمد رصيده عند 3 نقاط.
فيما تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة من كريستال بالاس بهدف دون رد، ضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ"، مساء اليوم السبت.

واستقبل مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة السابعة للدوري الإنكليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي سفيان أمرابط أساسيًا في تشكيل فريقه مانشستر يونايتد.

وتقدم كريستال بالاس بالهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر اللقاء عن طريق يواكيم أندرسن.
ولم ينجح مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع كريستال بالاس لتحسم المباراة بهزيمته بهدف دون مقابل.
وتعد تلك الهزيمة الرابعة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند النقطة 9 في المركز العاشر، وكريستال بالاس رفع رصيده للنقطة 11 في المركز التاسع.

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