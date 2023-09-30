حرثا وعمان يواصلان صدارتهما لدوري السيدات بكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فاز فريق حرثا على فريق كفرسوم بنتيجة 31-14، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات دوري أندية السيدات لموسم 2023.
وفي صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فاز فريق عمان على فريق البتراء بنتيجة 47-9.
وتختتم يوم الثلاثاء المقبل لقاءات مرحلة الذهاب، حيث يلتقي فريقا حرثا وعمان، ثم يلتقي فريقا كفرسوم والفجر.
ويتصدر فريقا حرثا وعمان الترتيب العام للفرق برصيد 6 نقاط.
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