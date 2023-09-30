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الدوري الفرنسي.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وكليرمون

9/30/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتهت مباراة كليرمون وضيفه باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وهذا التعادل هو الثالث لباريس سان جيرمان (12 نقطة) هذا الموسم في الليغ 1.

ويعاني كليرمون في قاع الترتيب حيث أنه لم ينجح إلى الحد الآن في تحقيق الفوز منذ بداية موسم 2023 – 2024 في الدوري الفرنسي.

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