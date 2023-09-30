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تحديد مواجهات بطولة كأس الأردن لكرة اليد

9/30/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - سحبت السبت في مقر الاتحاد الأردني لكرة اليد، قرعة بطولة كأس الأردن لموسم 2023، التي تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة بمشاركة فرق السلط والأهلي والحسين إربد والعربي والكتة وكفرسوم والقوقازي ويرموك الشونة ويرموك البقعة وكفرسوم ووادي السير وساكب.
ويستهل فريق السلط حامل اللقب مشواره في البطولة بلقاء الفائز من مباراة يرموك الشونة ووادي السير، فيما يخوض فريق الأهلي وصيف حامل اللقب، مباراته الأولى مع الفائز من مباراة القوقازي وأم جوزة.
وحسب القرعة ايضا تستضيف صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب المباراة النهاىية للبطولة.

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