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مدرب حراس الحسين يلتحق بالأهلي السعودي وتفاصيل في استقالته.. لاعبو سيلانغور يدعمون عرب

9/30/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مدرب حراس الحسين يلتحق بفريق الأهلي السعودي للسيدات
 بات مدرب حراس مرمى فريق الحسين إربد لكرة القدم أكرم السطري، الذي قدم استقالته أخيرا، مرشحا لتدريب فريق سيدات الأهلي السعودي لكرة القدم.
ويغادر السطري عمان اليوم متوجها إلى السعودية، لتولي مهمة تدريب حراس مرمى سيدات الأهلي السعودي، علما أن الأردنية منار فريج، تتولي حاليا تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات.
وكان السطري قدم استقالته قبل حوالي أسبوع، من دون الرد عليه رسميا، علما أنه يملك بندا في العقد يتيح له الرحيل عن الفريق.
المعلومات تفيد أن استقالة السطري من منصبه لم تكن طبيعية، بعد أن تعرض لضغوطات نفسية نتيجة موقفه من المشكلة التي حصلت بين المدير الإداري للفريق اسامة طلال والمدير الفني البرتغالي موتا، حيث اعتبر البعض أن السطري كان مؤيدا لموتا انطلاقا من واجبه بتلقي التعليمات والتنسيق مع المدير الفني وليس مع أي شخص آخر.
السطري وعقب إنهاء المشكلة وعودة طلال للعمل، بدأ يشعر بالضيق في ظل عدم التعامل معه إداريا بالشكل الطبيعي بسبب موقفه من المشكلة، الأمر الذي دفعه لاختيار قرار الاستقالة، رغم أنه كان يتقاضى في نادي الحسين مبلغا يعادل ما سيتقاضاه من الأهلي السعودي.
إلى ذلك بدأ الحسين إربد بالبحث عن مدرب حراس مرمى جديد، حيث يرشح البعض عامر شفيع لتولي هذه المهمة في ظل ما يملكه من خبرة في حراسة المرمى وخبرة في تدريب حراس مرمى المنتخب، إلى جانب قربه من قلوب اللاعبين وحراس المرمى، فيما يرغب المدير الفني موتا بترك مهمة اختيار مدرب الحراس له شخصيا، خوفا من استقطاب مدرب حراس مرمى محسوب على "الفريق الإداري في النادي".
ويتمنى محبون لنادي الحسين إربد، أن تتنبه الإدارة للانقسام غير المعلن في فريق الكرة، والعمل على تصويب الأوضاع، حفاظا على مسيرة النادي.
نادي عجلون يهاجم قرار "تأديبية" الاتحاد ويتحدى بأدلة دامغة
 أبدى نادي عجلون تظلمه واستغرابه لقرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، المتمثل بحفظ الشكوى التي تقدم بها النادي على خلفية تعرضه للظلم في مباراته أمام فريق المصطبة بدوري سن 17، بعد أن قام الفريق الخصم وفق حديث عجلون باشراك لاعبين من خارج النادي، ويلعبون في أندية أخرى.
وأكد رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي أن ناديه قدم أدلة دامغة في هذا الموضوع، تثبت التزوير في اللاعبين، ليأتي قرار اتحاد الكرة مفاجئا وغريبا، خاصة وأن الأمور مثبتة بكل تفاصيلها والإدلة موجودة.
وقال الصمادي: غريب عجيب ما يحدث في اتحاد الكرة، وهذا يشجع على التلاعب والتزوير وهو أمر خطير في حال لم يتخذ الاتحاد قرارات رادعة، متمنيا أن تشهد الفترة القريبة المقبلة انصاف نادي عجلون، خاصة وأن الحق يقف إلى جانبه بشكل واضح، متمنيا أن يتم إعادة النظر في الشكوى والتظلم الذي قدمه النادي، أو مواجهة التصعيد عبر وسائل الإعلام ونقل الموضوع إلى مجلس النواب ومختلف الوسائل التي يمكن أن تساعد في إنصاف النادي.
وأرسل نادي عجلون كتابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم يوضح فيه مخالفات كثيرة ارتكبها الاتحاد، مثل كيفية اصدار جدول دور الـ32 من دوري سن 17، من دون إبلاغ النادي بقرار حفظ الشكوى، وكيفية الأخذ برد نادي المصطبة رغم الأدلة الدامغة التي قدمها النادي وتثبت عملية التزوير، إلى جانب دور الحكام في عدم التدقيق بموضوع التزوير، مطالبين بضرورة إعادة النظر بالتحقيق والقرار.
القططي يتوج جهوده بإنجاز جديد
 نجح المدرب الوطني عبدالله القططي الذي تم تعيينه أخيرا رئيسا لقسم النخبة وتطوير المواهب وانتقائها في اتحاد الكرة، إلى جانب عمله مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2008، في تحقيق إنجاز شخصي جديد بعد تعب وجهد استمر لثمانية أشهر، يتمثل في الحصول على تقدير امتياز وشهادة تقدير من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أن جاء ترتيبه في المركز السادس على مستوى آسيا في دبلوم الإدارة في كرة القدم مع الاتحاد الآسيوي.
اتحاد الكرة حرص على تكريم القططي بهذا الإنجاز، من خلال الأمين العام للاتحاد سمر نصار التي استقبلت القططي، وسلمته الشهادة، متمنية له مزيدا من التقدم والنجاح.
ويعتبر القططي من المدربين المتخصصين في اكتشاف المواهب الواعدة، في ظل عمله طويلا في هذا المجال، الأمر الذي يفترض أن ينعكس ايجابا على منتخبات الفئات العمرية في الفترة المقبلة.
لاعبو سيلانغور يدعمون يزن العرب
 أرسل لاعبو فريق سيلانغور الماليزي لكرة القدم، رسالة دعم إلى زميلهم الأردني يزن العرب المحترف في صفوف الفريق، بعد اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة فريقه بالدوري، عندما قام بركل الحكم وشتمه، ما عرضه لعقوبات قاسية من الاتحادين الدولي والماليزي لكرة القدم.
لاعبو سيلانغور عبروا عن دعمهم ليزن العرب، من خلال رفع قميصه رقم 5 في مباراة أول من أمس بالدوري الماليزي، متمنين أن يتم تخفيف العقوبة بحقه، خاصة وأنه اعتذر رسميا عما بدر منه، واعترف بالخطأ الذي ارتكبه.
حكام الكرة يودعون الأسياد من الدور الأول
 ودع الحكام الأردنيون، منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين من الدور الأول، في مؤشر ربما يعتبر سلبيا.
وشارك الحكام والحكمات أحمد يعقوب وحمزة سعادة وحنين مراد وإسلام العبادي في إدارة مباريات في الدور الأول من منافسات الأسياد، قبل أن يعودوا إلى الأردن من دون المشاركة في إدارة مباريات الدور الثاني من البطولة.
كواليس النجوم
 . المدرب العراقي أمين فيليب يتواجد حاليا في عمان، في زيارة خاصة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.. فيليب سبق وأن درب فريق الرمثا في العام 2021 وحقق معه لقب دوري المحترفين في انجاز رمثاوي جاء بعد 40 عاما من الانتظار... فيليب التقى مع عدد من المدربين المحليين في عمان.
. رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد، كشف عن سعادته واعتزازه بالاستقبال الكبير واللائق الذي حظي به فريق كرة القدم من نادي الشارقة لدى وصول الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة أمام فريق الشارقة يوم غد بدوري أبطال آسيا..الحديد وفي تغريده على صفحته، أبدى اعتزازه أيضا بالاستقبال الكبير الذي حظي به الفيصلي من قبل رابطة جماهير الفيصلي في الإمارات، بالإضافة إلى جماهير النادي التي سطرت أجمل صور الانتماء والعشق لشعار النادي الفيصلي من خلال ترحالها خلف الفريق لتشجيعه.
. اتحاد كرة القدم، خاطب رسميا أندية المحترفين لدعوة رؤسائها لحضور الاجتماع الذي يعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.. الاتحاد ترك مكان إقامة الاجتماع مفتوحا، بحيث يتم ابلاغ الأندية في وقت لاحق بمكان انعقاد الاجتماع المخصص لبحث العديد من التفاصيل التي تهم الأندية.
. لاعب فريق السلط لكرة القدم مهند سمرين، عاد للانتظام في تدريبات فريقه، بعد فترة جفاء بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية كاملة.. اللاعب عاد وشارك في المباراة الأخيرة لفريقه بالكأس.
. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، لوح بتوجيه انذار للنادي في حال لم يتم صرف رواتبه الشهرية المتأخرة.. المدرب ابدى امتعاضه من طريقة تبرير الإدارة لعملية تأخير الرواتب.
. مشاركة أندية في الدرجتين الأولى والثانية في منافسات الكأس، كشفت عن ضعف واضح في جاهزية عدد من الفرق التي لا تملك حتى حارس مرمى احتياط خلال المنافسات.. أحد الأشخاص وجه سؤالا فيما إذا كانت التعليمات تسمح بتسجيل حارس مرمى واحد في الكشف ؟.
. مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تمنى أن تشتعل المنافسة في الدوري بين فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد.. المسؤول كشف أن امنياته هذه تأتي لمصلحة فريقه الذي سيحصل على ريع مادي أكبر من مبارياته البيتية أمام هذه الفرق الثلاثة، في حال تواصلت المنافسة بينهم، ما يعني حضورا جماهيريا أكبر سيدر دخلا على صندوق ناديه.




مدرب حراس المرمى عامر شفيع - (من المصدر)

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