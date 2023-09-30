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70 مشاركا يتنافسون على لقب النسخة 32 من بطولة الأردن للجولف

9/30/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينظم اتحاد الجولف، النسخة 32 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في ملاعب "واحة آيلة" بمدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة لنحو 70 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الدولية، مشاركة 10 لاعبين حتى الآن من دول، لبنان وقطر والسعودية وسلطنة عمان في فعاليات البطولة، إلى جانب عدد من هواة الجولف والمقيمين في الأردن، للفئات العمرية الخمسة (الرجال والسيدات والناشئين تحت 19 و14 عاما، وفئة النت المقتصرة على المشاركين من الجاليات).
وقال العراقي عامر راضي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف على هامش البطولة: "نأمل في أن تخرج النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة بأفضل صورة ممكنة، وبشكل يعكس المكانة والسمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها البطولة"، مؤكدا إنجازهم الترتيبات كافة.
وثمن اتحاد الجولف، الدعم الكبير المقدم من الاتحاد العربي للجولف واللجنة الأولمبية، لضمان استمرار تنظيم فعاليات البطولة الدولية، التي تأتي ضمن التصنيف العالمي "واغر"، وسط اهتمام كبير أيضا من النادي الملكي الأقدم في اسكتلندا (R.A) بإقامة فعاليات البطولة.
كما ثمنت أسرة الجولف، الدعم المتواصل لنادي وأكاديمية آيلة للجولف – الشريك الاستراتيجي – وشركة واحة آيلة، لضمان إنجاح البطولة ومواكبة المعايير العالمية، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام، تقديرا لدورهم في تعزيز رياضة الجولف الأردنية كمحطة جذب للبطولات العالمية.

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