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الوحدات يطير إلى الكويت بطموحات تعزيز الصدارة الآسيوية

9/30/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطير فريق الوحدات لكرة القدم اليوم، متوجها إلى العاصمة الكويتية الكويت، استعدادا لملاقاة فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد، في إطار منافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويلعب الوحدات في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي، علما بأن الوحدات فاز في الجولة الأولى على فريق اتحاد أهلي حلب السوري، بانتظار العودة من الكويت بكامل نقاط المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة وهو ما يتمناه جمهور الفريق.
ويضم وفد الوحدات إلى الكويت الذي يرأسه رئيس النادي بشار حوامدة، كلا من: عوض الأسمر إداريا للوفد، بسام شلباية مسؤول الملف الآسيوي إداري ومنسق إعلامي للفريق، والزميل زكريا العوضي موفدا إعلاميا، إضافة إلى المدير الفني العُماني للفريق رشيد جابر وجهازه الفني المعاون والطبي والإداري، و23 لاعبا.
ويغيب عن الوحدات في مباراة الكويت المحترف الكونغولي ايتو بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب اللاعبين المصابين أيضا بهاء فيصل وفادي الناطور ومحمد كحلان.
وينتظر أن يخوض فريق الوحدات تدريبه الأخير على ملعب المباراة يوم غد، بإشراف المدير الفني العماني رشيد جابر ومساعده محمد جمال، حيث يضع جابر الرتوش الأخيرة على تشكيلته، بناء على المتابعة لفريق الكويت الكويتي الذي يعتبر أيضا أحد المرشحين للمنافسة على صدارة المجموعة.
ويشارك الوحدات يوم غد، في الاجتماع الفني لمناقشة تعليمات المباراة وألوان الفريقين في اللقاء، كما سيتحدث أيضا المدير الفني رشيد جابر خلال المؤتمر الصحفي عن تحضيرات فريقه للمباراة.
وتأمل جماهير الوحدات بأن يعود فريقها بنقاط المباراة، لتعزيز الحظوظ في التأهل إلى الدور الثاني، في خطوة مهمة نحو تحقيق حلم المنافسة بقوة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي الذي لم يسبق للفريق وأن فاز بلقبه سابقا.

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