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الإنجليزية والأهلي يبحثان عن فوزهما الأول بـسلة الناشئات

9/30/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يبحث فريقا الإنجليزية والأهلي، عن فوزهما الأول ببطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 5 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، لحساب مباريات الجولة الخامسة.
وفي لقاء آخر يقام في الصالة نفسها، يتطلع فريق الأرثوذكسي إلى استعادة الصدارة - التي فقدها بفارق السلات لصالح منافسه الفحيص – وذلك عندما يلتقي مع فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات عن فريق الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويقبع فريق نجوم الفحيص ثالثا برصيد 5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريقا الأهلي والإنجليزية المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط، من ثلاث خسائر متتالية لكليهما.
إلى ذلك، تستأنف بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة يوم الأربعاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي بيت ايدس وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة "الديربي" بين الجليل وكفريوبا عند الساعة 5:30 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على الأشرفية عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على فريق اتحاد عمان، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الإنجليزية ثالثا بالرصيد نفسه متخلفا عن اتحاد عمان بفارق المواجهات أيضا، فيما يستقر شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، والجليل خامسا برصيد 10 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، ويتذيل الأشرفية جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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