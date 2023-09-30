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مؤقتة القوى تفاضل بين موقعين لاستضافة اختراق الضاحية العربية

9/30/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، استضافة بطولة اختراق الضاحية العربية، في ملعب البشارات للغولف، أو منطقة البحر الميت، بعد أن نجحت في كسب حق الاستضافة خلال اجتماع الاتحاد العربي الذي عقد على هامش البطولة العربية لألعاب القوى في سلطنة عمان.
وستقام البطولة خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، لفئات الرجال لمسافة 12 كم، النساء 8 كم، الشباب 8 كم، الناشئون والناشئات لمسافة 6 كم.
وأكد رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة، أن اللجنة اجتمعت مؤخرا، لمناقشة بدء التحضيرات لاستضافة بطولة الضاحية العربية، ودراسة إقامتها في ملعب البشارات للغولف، الذي سبق وأن استضاف بطولة العالم لاختراق الضاحية، والذي يتمتع بمساحة مناسبة ومسار مناسب وأروقة مثالية، مضيفا أن اللجنة تواصلت مع إدارة المكان، وقامت بزيارة ميدانية برفقة عدد من حكام اللعبة".
وأضاف رحاحلة في صريحات لـ"الغد": "راعينا موعد إقامة البطولة والتي ستقام في أجواء شتوية، ما جعلنا نقترح أيضا إقامتها في البحر الميت، وتواصلنا مع عدد من أندية اللعبة المتواجدة هناك، لاختيار المكان المناسب، وسيكون لدينا اجتماع خلال الفترة المقبلة، لدراسة الخيارين بأدق التفاصيل، وسنحدد مكان وزمان البطولة وإعلام الاتحاد العربي لألعاب القوى بشكل رسمي، قبل تشكيل لجان البطولة، واستقطاب الرعاة، وتوفير أشكال النجاح كافة، في استضافة الحدث الذي يقام في عمان بعد غياب طويل".
وحول آلية تشكيل المنتخب الوطني لاختراق الضاحية لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، أجاب رحاحلة: "اتفقنا على إقامة البطولة المفتوحة لاختراق الضاحية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي ستكون تحت عدسة الرصد من قبل اللجنة الفنية ومدربي المنتخبات الوطنية، لاختيار أفضل العناصر لجميع الفئات، بهدف تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية".
وتابع: "تمت خلال الاجتماع مناقشة استراتيجة وخطة اللجنة المؤقتة للعام 2024، وقررنا إقامة بطولة الواعدين في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وبعدها بأيام سنقيم البطولة المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة، ثم سنتفرغ لبطولة اختراق الضاحية المفتوحة، والتي ستكون بمثابة جواز سفر للاعبين واللاعبات، لدخول صفوف المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية الرابعة والعشرين، ونتوقع مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات لمختلف الفئات، وتنافسا محتدما لبلوغ المراكز الأولى والوصول إلى صفوف المنتخب الوطني لهذه المسابقة.
ويذكر أن آخر بطولة عربية استضافها اتحاد ألعاب القوى، كانت بطولة اختراق الضاحية العربية على ملعب البشارات، في كانون الثاني (يناير) من العام 2019، بمشاركة 14 دولة عربية، وتوجت المنتخبات الوطنية وقتها بـ3 ميداليات برونزية، تحققت الأولى من خلال فريق الناشئات الذي مثلته اللاعبات هبة عمر ولويل، حنان العشوش، آيات المرادات، زينب الجعارات، نسيبة العشيبات وهيا اليعاقبة، والثانية لفريق الشابات الذي مثلته كل من: بيان موسى، شيرين الجعارات، رانيا الحوساني، فرح الراعي، إسراء الرميلات وحنان نصار، والثالثة لفريق الشباب الذي مثله كل من: عبدالله المليفي، سند الحسين، علي الجعارات، فريد الصقار، أحمد الجعارات، وعبدالله سلامة.

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