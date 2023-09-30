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البداوي يتطلع للمنافسة على لقب مستر وورلد في الفجيرة

9/30/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






يتطلع لاعب المنتخب الوطني للأجسام محمد البداوي، إلى تحقيق إنجاز جديد للرياضة الأردنية، من خلال مشاركته في منافسات بطولة "مستر وورلد"، التي ستقام في مدينة الفجيرة الإماراتية خلال الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، مشيرا إلى اهتمامه بتأكيد حضور بناء الأجسام الأردنية في المحفل الذي يشهد مشاركة محترفي اللعبة العرب والآسيويين والعالميين.
وقال البطل البداوي الذي توج بلقب محترفي الفيزيك في "مستر يونيفيرس/ الأردن"، في رده على استفسارات "الغد": "وصلتني الدعوة للمشاركة في البطولة المهمة على المستوى الفردي، وأكثف الاستعداد والتجهيز، تحت إشراف المدرب الوطني صهيب الوحش بحثا عن لقب هذه البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للعبة في الفجيرة، والتي أتطلع فيها أيضا للتحضير لمشاركة زملائي في المنتخب الوطني في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وحول برنامجه التدريبي استعدادا للمشاركة في هذه البطولة المهمة، أجاب البداوي: "خضعت لبرنامج تدريبي وغذائي قاس، وكنت أتدرب بمعدل 3 مرات في اليوم الواحد، وفي الأسابيع الأخيرة أصبحت تدريباتي بمعدل وجبتين يوميا، وفق برنامج تغذية يتناسب مع كل مرحلة، وحاليا دخلت المرحلة النهائية المعروفة بالتنشيف، مراعيا حاجياتي البسيطة من الماء لدخول الكالسيوم والصوديوم إلى العضلات، وإدخال دهون صحية، والموازنة بين حاجيات الجسم من الكربوهيدرات، وكلها وفق كميات محددة بالميزان، ونسميها بمرحلة ساعة الصفر للوقوف على مسرح العرض في البطولة التي تشهد منافسة محتدمة للوصول إلى المراكز الأولى".
وأضاف: "يبذل المدرب الوحش جهودا كبيرة في تجهيزي، وأخضع للفحص البدني، والذي يعطي نتائج تفصيلية عن الجسم بما يخص الوزن والكتلة العضلية والدهون، ويرافقها المشاهدة او الاختبار بشكل أسبوعي، ويتم على ضوء نتائج الفحص والمشاهدة تحديد برنامجي الغذائي والتدريبي لكل أسبوع، وسأنهي تدريباتي الاستعدادية بعد غد، وأتجهز للسفر يوم الخميس المقبل، لخوض المنافسات الاحترافية متسلحا بتوفيق الله والمعنويات العالية للوقوف على منصة التتويج".
وعما يعنيه له تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في عمان مؤخرا، رد البداوي: "أشعر أنني جندي في أرض الواجب الوطني، سواء شاركت في البطولات على الصعيد الشخصي أو ضمن صفوف المنتخب، وتبعا لذلك أحدد هدفي وطموحي، ولا شك في أن لقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في عمان، حملني مسؤولية كبيرة، وزادني إصرارا على تحقيق أفضل الإنجازات لبناء الأجسام الأردنية، وما أزال أطارد أحلامي في الوقوف على منصات البطولات العالمية، شاكرا الدعم من اتحاد بناء الاجسام، وعائلتي التي تتحمل الظروف كافة، وتهيئ لي أجواء الاستعداد المثالي وتحفزني نحو المزيد من الإنجازات".
ويواصل البداوي نثر إبداعاته وإنجازاته منذ ممارسته رياضة بناء الأجسام قبل 12 عاما، وصعد "سلم الإنجازات" متسلحا بالصبر والتحدي، حيث حصل على المركز الرابع في بطولة المملكة العام 2017، وهيمن على لقب فئة الفيزيك طول 172 سم في بطولة المملكة والمراكز والمحافظات خلال الفترة من العام 2019 إلى 2021، وحصل على أول بطاقة احتراف over all، عندما حقق الإنجاز المهم في بطولة "مصطفى حسنين" للعام 2021، وتقلد برونزية فئة المحترفين في بطولة عجمان الدولية التي أقيمت العام 2022، وحقق إنجازه غير المسبوق لفئة الفيزيك بالأردن، عندما توج بلقب بطل أبطال المحترفين في "مستر يونيفيرس/ الأردن" 2023.

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