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الأهلي بدون فريق قبل 26 يوما من انطلاقته في سلة وصل

9/30/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






ما يزال الغموض يسود تعاقدات فريق النادي الأهلي، في النسخة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة“وصل” للموسم 2023-2024، مع تبقي نحو 26 يوما على إنطلاق مشواره بمواجهة فريق الوحدة السوري يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
ويتواجد الأهلي في البطولة القارية، بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية لمنطقة الغرب، إلى جانب فرق الوحدة السوري والرياضي بيروت اللبناني وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، فيما تضم المجموعة الأولى، فرق دينامو اللبناني وغورغان الإيراني والنفط العراقي وأهلي حلب السوري.
وضمت مجموعتا منطقة الخليج، فرق الكويت الكويتي والريان القطري والأهلي السعودي والمحرق البحريني في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية، فرق“حامل اللقب” المنامة البحريني وشباب الأهلي الإماراتي والشمال القطري وكاظمة الكويتي.
ورغم قيام اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بفتح باب التعاقدات الموسم الماضي وحث الأندية على إبرام العقود لموسم وأكثر، إلا أن أغلب تعاقدات الأندية اقتصرت على فترة 5 شهور، في ظل عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها لفترات أطول بسبب أوضاعها المالية الصعبة، ليجد النادي الأهلي نفسه في مأزق حقيقي بعدم اكتمال تشكيلته، خاصة مع بدء العد التنازلي لإنطلاق منافسات بطولة“وصل”.
معاناة النادي الأهلي لم تتوقف عند حاجز اللاعبين، بل امتدت جذورها إلى الجهاز التدريبي، حيث وافقت الإدارة على استقالة مدرب الفريق معتصم سلامة، الذي اعتذر عن عدم اكمال المهمة بسبب اختلاف معايير المنافسة بالنسبة لـ“الليث الأبيض” وعدم قدرة الإدارة على تأمين الميزانية المطلوبة لتشكيل فريق منافس، والتي تفوق الـ 300 ألف دينار، وتتضمن إستقطاب محترفين اثنين على سوية عالية، إلى جانب استقطاب أبرز اللاعبين المحليين، ويتقدمهم محمد شاهر وأشرف الهندي والشقيقان زين وكيدن نجداوي وفريدي إبراهيم وغيرهم من اللاعبين.
ويمتلك النادي الأهلي في قائمة لاعبيه المعتمدة حتى الآن، أربعة لاعبين، وهم: محمود درويش وفادي قرمش ومحمود الهزايمة، الذين يرتبطون بعقود مع الأهلي لموسمين، وانضم إليهم مؤخرا اللاعب الصاعد أحمد الحموري، في أول التعاقدات التي يعلنها النادي للموسم الجديد.
واصطدمت طموحات عشاق النادي الأهلي، بأن يكون فريقهم خير سفير لكرة السلة الأردنية في بطولة وصل، بتلميحات نشرها رئيس النادي الأهلي عمر شقم عبر صفحته الشخصية في“فيسبوك”، تحدث فيها عن سعيه لخوض البطولة باللاعبين الشباب، مشيرا:“مشاركة النادي الأهلي في بطولة وصل ستكون للاعبين المحبين والعاشقين لكرة السلة وليس تجارها، لا تهمنا النتائج بقدر تطوير الشباب، بمشاركة لاعب أو اثنين من أصحاب الخبرة”.
ولم يخف عدد من عشاق الأهلي، تخوفهم من تغيير أهداف المنافسة المعلنة سابقا للفريق، بعدما وجدوا في منشور رئيس النادي – الذي أعلن عن تقديم استقالته على خلفية أزمة أندية كرة القدم مع الإتحاد مؤخرا – تلميحا إلى عدم جاهزية الفريق ومشاركته من أجل المشاركة، رافضين أن يكون الفريق بمثابة جسر العبور لفرق مجموعته، ومتمنين على الإدارة المسارعة في تأمين رعاة لبناء فريق منافس في عصر الإحتراف.
وتحرص أمانة السر في النادي، ولجنة نشاط كرة السلة، على تسيير الأمور بعد استقالة شقم، علما بأن قرار سلامة بالتخلي نعن منصبه، ربما يعود إلى تبدد الوعود بتوفير عائد مادي لبناء فريق منافس، إلى جانب تخفيض الموازنة المخصصة إلى النصف على أقل تقدير ، فضلا عن عدم الاستجابة لمطالب الجهاز الفني.
وجدير ذكره، أن الأهلي سيرحل لملاقاة نظيره فريق الوحدة السوري يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في مستهل مشواره ببطولة وصل، ثم سيتوجه بعد ذلك يوم 9 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل إلى فلسطين لمواجهة أرثوذكسي بيت ساحور، قبل أن يستقبل في صالة الأمير حمزة نظيره فريق الرياضي بيروت اللبناني يوم 22 من الشهر ذاته.

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