كاريس بشار ترد لأول مرة.. بعد الهجوم الذي شنته سلاف فواخري عليها (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
للمرة الأولى، ردت الممثلة السورية كاريس بشار على سؤال حول خلافها مع زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي بعدما كانت قد صرحت الاخيرة متهمة كاريس بـ "تخريب" حفل زفافها من الممثل السوري وائل رمضان على حد تعبيرها.
وفي سؤال وجهه أحد الصحافيين لـكاريس على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية حول خلافها مع سلاف، وان كانتا على خصومة، أجابت كاريس بأنه ليس هناك أي خلاف بينهما.
وأضافت كاريس: "بحس هلأ مو وقت هالسؤال، نحنا هلأ بمناسبة أهم من هالسؤال ينسأل."(الجديد)
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