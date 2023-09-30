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كاريس بشار ترد لأول مرة.. بعد الهجوم الذي شنته سلاف فواخري عليها (فيديو)

9/30/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



للمرة الأولى، ردت الممثلة السورية كاريس بشار على سؤال حول خلافها مع زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي بعدما كانت قد صرحت الاخيرة متهمة كاريس بـ "تخريب" حفل زفافها من الممثل السوري وائل رمضان على حد تعبيرها.
وفي سؤال وجهه أحد الصحافيين لـكاريس على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية حول خلافها مع سلاف، وان كانتا على خصومة، أجابت كاريس بأنه ليس هناك أي خلاف بينهما.

وأضافت كاريس: "بحس هلأ مو وقت هالسؤال، نحنا هلأ بمناسبة أهم من هالسؤال ينسأل."(الجديد)

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